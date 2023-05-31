Евгений Пригожин высказался о возможности второй волны мобилизации — приводим его мнение без купюр

Есть необходимость в мобилизации, и она 100% будет обсуждаться. Не нужно сейчас всех убеждать, что второй волны не будет. Пока власть об этом объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Упали беспилотники. Не упали, а прилетели, может, туда, куда хотели, а может, не туда, куда хотели. Но нельзя говорить, что ничего не прилетело, если все сети заполнены фотографией того балкона, куда они (прилетели. — Прим. ред.). И поэтому нам нельзя скрывать от людей, что эти беспилотники летят.

