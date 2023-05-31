Евгений Пригожин высказался о возможности второй волны мобилизации — приводим его мнение без купюр

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о возможной второй волне мобилизации и информационном поле вокруг СВО. Сегодня, 31 мая, в Новосибирске он участвует в презентации проекта «ЧВК "Вагнер". Второй фронт».
Публикуем его речь полностью:
— Было принято решение сделать партнерскую программу. Сегодня СМИ стараются замылить все проблемы. И в какой-то момент мы придем к тому, что у нас будет всё хорошо, хорошо, а потом бабушка умрет. Да? Старушка умерла в анекдоте советском. И для того, чтобы это не случилось, мы должны понимать, что, безусловно, нельзя устраивать панику. Безусловно, не нужно заниматься накручиванием ситуации. Но говорить с людьми нужно честно.
Есть необходимость в мобилизации, и она 100% будет обсуждаться. Не нужно сейчас всех убеждать, что второй волны не будет. Пока власть об этом объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Упали беспилотники. Не упали, а прилетели, может, туда, куда хотели, а может, не туда, куда хотели. Но нельзя говорить, что ничего не прилетело, если все сети заполнены фотографией того балкона, куда они (прилетели. — Прим. ред.). И поэтому нам нельзя скрывать от людей, что эти беспилотники летят.
Если мы будем всё скрывать, то у нас очень благодатная почва. И почему весь мир сейчас подключился к этой... [спецоперации] и мы находимся в сложной ситуации, потому что наше мироустройство, оно сейчас создано таким образом. Люди, которые принимают решения, они желают быть в максимальном комфорте. И поэтому им не хочется выходить из этой зоны комфорта. А так как им не хочется выходить из зоны комфорта, то они заглаживают поляну максимально гладенько, чтобы всё было хорошо.
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Поэтому проект «Второй фронт» нацелен на то, чтобы не оголтело, но выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться. Пока мы не мобилизуемся, мы не выиграем... [спецоперацию].
Мы ведем онлайн-трансляцию со встречи с главой ЧВК «Вагнер».