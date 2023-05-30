Для Новосибирска закупят два поролоновых соболя с язычками — как они выглядят и зачем нужны

В Новосибирске ищут подрядчика, который организует поставку двух ростовых кукол в рамках празднования 130-летня со дня основания города. За работы готовы заплатить 80,2 тысячи рублей.
Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ».
В техническом задании к закупке есть макет ростовых кукол.
Как сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, куклы в виде соболей символизируют герб города.
— Их можно будет увидеть на открытии Дня города 24 июня в 17:00, когда состоится плац-парад. Возможно, будут применяться и 25 июня, — уточнила Анна Терешкова.
Ростовые куклы изготовят из поролона и обтянут тканью графитового цвета. Лапы соболей выполнят в виде «варежек с коготками», смотровое окно разместят во рту куклы. Рост «соболя» составит 180 сантиметров.
Организовать поставку ростовых кукол необходимо до 22 июня. Итоги закупки планируется подвести 31 мая.
Отметим, мероприятия, посвященные Дню города Новосибирска, пройдут 24 и 25 июня. В честь праздника в городе на шесть недель перекроют часть улицы Ленина.