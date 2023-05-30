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Часть улицы Ленина перекроют на 6 недель уже на выходных — кто сможет по ней проехать

Перекрытия продлятся с 3 июня по 10 июля 2023 года

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На улице Ленина в том числе проведут Парад цветов — такой уже проходил в 2019 году

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Часть улицы Ленина сделают пешеходной с субботы, 3 июня, по понедельник, 10 июля 2023 года. Об этом напомнили сегодня, 30 мая, в мэрии Новосибирска. Перекрытие автомобильного движения будет связано с празднованием 130-летия Новосибирска.

При этом, отметили в муниципалитете, некоторые машины на пешеходную улицу всё же пустят.

— Исключение предусмотрено для машин, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, а также для медицинского, коммунального и аварийно-спасательного транспорта, следующего по неотложным вызовам, — сообщили в мэрии.

Остальным автолюбителям, включая местных жителей, предстоит объезжать Ленина по дорогам общего пользования.

Улицу Ленина в Новосибирске уже делали пешеходной, когда Новосибирск принимал гостей в качестве новогодней столицы России. Тогда перекрытия продлились с середины ноября 2022 года до 10 февраля 2023-го, но машины свободно заезжали на пешеходную улицу и даже гоняли там по встречке.

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