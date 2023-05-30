Часть улицы Ленина перекроют на 6 недель уже на выходных — кто сможет по ней проехать

Часть улицы Ленина сделают пешеходной с субботы,
При этом, отметили в муниципалитете, некоторые машины на пешеходную улицу всё же пустят.
— Исключение предусмотрено для машин, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, а также для медицинского, коммунального и аварийно-спасательного транспорта, следующего по неотложным вызовам, — сообщили в мэрии.
Остальным автолюбителям, включая местных жителей, предстоит объезжать Ленина по дорогам общего пользования.
Улицу Ленина в Новосибирске уже делали пешеходной, когда Новосибирск принимал гостей в качестве новогодней столицы России. Тогда перекрытия продлились с середины ноября 2022 года до