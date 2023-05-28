На пляже «Звезда» возвели колесо обозрения высотой с 12-этажный дом

В парке отдыха «Звезда» в Советском районе возвели колесо обозрения. Высота аттракциона составила 31 метр.
На колесе установлены 18 застекленных кабинок, из которых на верхней точке открывается обзор на 20 километров. В темное время суток аттракцион будет украшать иллюминация.
— Прокатиться на нем можно будет уже в первую неделю июня, на данный момент установка колеса приближается к финалу, идет подготовка к пуску и получения заключения Гостехнадзора, — говорится на официальном сайте парка.
Колесо обозрения будет работать на территории парка всё лето, а потом будет демонтировано и перенесено в другое место. Аттракцион планируют запустить в начале июня.
В мае с Михайловской набережной убрали «свадебную» карусель. Аттракцион, который не пережил сибирскую зиму, увезли в Сочи.