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Не пережила сибирскую зиму: «свадебную» карусель с Михайловской набережной увезли в Сочи

Ко Дню города владельцы пообещали привезти новую

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Возле карусели часто фотографировались жители города

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В Новосибирске с Михайловской набережной убрали «свадебную» карусель. Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, аттракцион плохо работал после зимы.

Карусель появилась в августе 2022 года. Установкой занималось ООО «Азбука детства». Фирма выиграла конкурс, который провела Дирекция городских парков. На карусели летом часто фотографировались жители Новосибирска.

— Они убрали эту карусель и увезли ее в Сочи. Ко Дню города должны поставить новую. Пообещали, что будет похожая. Все эту карусель полюбили, — рассказала Анна Терешкова.

В Новосибирске 5 мая включили самый популярный фонтан в Центральном парке. Другие городские фонтаны заработали 8 мая.

КарусельНабережнаяСочиАттракцион
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