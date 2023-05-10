Не пережила сибирскую зиму: «свадебную» карусель с Михайловской набережной увезли в Сочи

В Новосибирске с Михайловской набережной убрали «свадебную» карусель. Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, аттракцион плохо работал после зимы.
Карусель появилась в августе 2022 года. Установкой занималось ООО «Азбука детства». Фирма выиграла конкурс, который провела Дирекция городских парков. На карусели летом часто фотографировались жители Новосибирска.
— Они убрали эту карусель и увезли ее в Сочи. Ко Дню города должны поставить новую. Пообещали, что будет похожая. Все эту карусель полюбили, — рассказала Анна Терешкова.
В Новосибирске 5 мая включили самый популярный фонтан в Центральном парке. Другие городские фонтаны заработали