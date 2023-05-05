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В Центральном парке включили самый популярный фонтан Новосибирска — в жару там любят купаться дети

Остальные городские фонтаны пока не работают

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Летом на фонтане каждый вечер проходит светомузыкальное шоу

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Днем 5 мая в Центральном парке Новосибирска включили фонтан. При этом остальные городские фонтаны пока не работают, их включат только 8 мая.

— Нигде пока фонтаны не пустили, проходят пробные пуски. Практически все фонтаны уже включали: проверили, выключили, слили воду, начали делать плановые ремонты, чтобы обеспечить бесперебойную работу, — рассказал НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Фонтан в Центральном парке обслуживает не «Городской фонтан», а «Дирекция городских парков» — там не ответили на звонок НГС.

В жару тут любят купаться новосибирцы

В жару тут любят купаться новосибирцы

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Светомузыкальный фонтан открыли в Центральном парке в 2019 году — на церемонии выступала группа «Иванушки International».

Фонтан пользуется популярностью у горожан: в теплые дни они купаются в нем. При этом в чашу фонтана попадают мелкие вещи, такие как жвачка, игрушки, бижутерия и многое другое. Это приводит к неисправностям.

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