В Центральном парке включили самый популярный фонтан Новосибирска — в жару там любят купаться дети

Днем 5 мая в Центральном парке Новосибирска включили фонтан. При этом остальные городские фонтаны пока не работают, их включат только
— Нигде пока фонтаны не пустили, проходят пробные пуски. Практически все фонтаны уже включали: проверили, выключили, слили воду, начали делать плановые ремонты, чтобы обеспечить бесперебойную работу, — рассказал НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
Фонтан в Центральном парке обслуживает не «Городской фонтан», а «Дирекция городских парков» — там не ответили на звонок НГС.
Светомузыкальный фонтан открыли в Центральном парке в 2019 году — на церемонии выступала группа «Иванушки International».
Фонтан пользуется популярностью у горожан: в теплые дни они купаются в нем. При этом в чашу фонтана попадают мелкие вещи, такие как жвачка, игрушки, бижутерия и многое другое. Это приводит к неисправностям.