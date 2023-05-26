Дверь вместо телефона: как новосибирцы смогли пообщаться с петербуржцами по видео

В Санкт-Петербурге 25 и 26 мая проходят Дни культуры Новосибирской области. В эти дни петербуржцы могут посетить выставки и концерты сибирских исполнителей. Помимо развлекательной программы, особое внимание гостей привлекает дверь, которую установили на набережной реки Мойки. Она объединила два города. Аналогичную дверь поставили у Новосибирского краеведческого музея.
Так, жительница Петербурга созвонилась по телефону со знакомыми из Новосибирска, а вместо видеозвонка использовала установленную на набережной дверь.
Ранее мероприятие в Санкт-Петербурге посетили глава Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщили в региональном правительстве, дни культуры, организованные властями Новосибирской области и Северной столицы, являются важным событием в жизни региона и города на Неве.