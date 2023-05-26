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Дверь вместо телефона: как новосибирцы смогли пообщаться с петербуржцами по видео

В Санкт-Петербурге 25 и 26 мая проходят Дни культуры Новосибирской области

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Аналогичная дверь появилась у Новосибирского краеведческого музея

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В Санкт-Петербурге 25 и 26 мая проходят Дни культуры Новосибирской области. В эти дни петербуржцы могут посетить выставки и концерты сибирских исполнителей. Помимо развлекательной программы, особое внимание гостей привлекает дверь, которую установили на набережной реки Мойки. Она объединила два города. Аналогичную дверь поставили у Новосибирского краеведческого музея.

Так, жительница Петербурга созвонилась по телефону со знакомыми из Новосибирска, а вместо видеозвонка использовала установленную на набережной дверь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Фонтанка.ру»

Ранее мероприятие в Санкт-Петербурге посетили глава Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщили в региональном правительстве, дни культуры, организованные властями Новосибирской области и Северной столицы, являются важным событием в жизни региона и города на Неве.

Санкт-ПетербургНовосибирскЗвонок
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