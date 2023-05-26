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Хакеры атаковали сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств

На портале появилось сообщение о диверсии

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Доступ к сайту полностью пропал

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Вечером 26 мая вышел из строя сайт Новосибирского государственного университета архитектуры. При входе на портал появлялось сообщение о хакерской атаке. Позже доступ на ресурс пропал полностью.

Корреспондент НГС обратился к руководству НГУАДИ за комментарием, в университете пояснили, что сайте ведутся технические работы.

— Сайт был отключен. Сейчас на нём ведутся технические работы, — пояснил проректор НГАУДИ Дмитрий Петров.

На момент публикации доступ на сайт уже восстановили.

Ранее пропал доступ на официальный сайт горсовета Новосибирска. Как оказалось, на портал была совершена хакерская атака.

Хакерская атакаНГАУДИНовосибирск
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