Хакеры атаковали сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств

Вечером 26 мая вышел из строя сайт Новосибирского государственного университета архитектуры. При входе на портал появлялось сообщение о хакерской атаке. Позже доступ на ресурс пропал полностью.
Корреспондент НГС обратился к руководству НГУАДИ за комментарием, в университете пояснили, что сайте ведутся технические работы.
— Сайт был отключен. Сейчас на нём ведутся технические работы, — пояснил проректор НГАУДИ Дмитрий Петров.
На момент публикации доступ на сайт уже восстановили.
Ранее пропал доступ на официальный сайт горсовета Новосибирска. Как оказалось, на портал была совершена хакерская атака.