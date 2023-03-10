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Сайт новосибирского горсовета атаковали хакеры — доступ на портал еще не восстановили

По словам спикера горсовета, информация на сайте не пострадала

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Доступ к порталу должны восстановить в ближайшие дни

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Доступ на официальный сайт горсовета Новосибирска пропал на этой неделе. Как сообщил корреспонденту НГС спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, на портал была совершена хакерская атака.

— Сайт не работает со вчерашнего дня. На портал была совершена серьезная хакерская атака. Специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить доступ. Откуда именно произошла атака, неизвестно, — пояснил депутат.

По словам Дмитрия Асанцева, информация на сайте не пострадала, а доступ к порталу должны восстановить в ближайшие дни.

По словам Дмитрия Асанцева, информация на сайте не пострадала

По словам Дмитрия Асанцева, информация на сайте не пострадала

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Ранее хакеры массово атаковали правительственные сайты регионов России, среди них был и новосибирский сайт.

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