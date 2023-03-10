Сайт новосибирского горсовета атаковали хакеры — доступ на портал еще не восстановили

Доступ на официальный сайт горсовета Новосибирска пропал на этой неделе. Как сообщил корреспонденту НГС спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, на портал была совершена хакерская атака.
— Сайт не работает со вчерашнего дня. На портал была совершена серьезная хакерская атака. Специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить доступ. Откуда именно произошла атака, неизвестно, — пояснил депутат.
По словам Дмитрия Асанцева, информация на сайте не пострадала, а доступ к порталу должны восстановить в ближайшие дни.
Ранее хакеры массово атаковали правительственные сайты регионов России, среди них был и новосибирский сайт.