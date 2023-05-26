Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Новосибирска и потрогала Обь — что с ней стало потом

Российская гимнастка, чемпионка Европы и мира Ляйсан Утяшева прогулялась по Новосибирску. Ее впечатлила Михайловская набережная и Обь.
Видео с прогулки Ляйсан Утяшева опубликовала на своей официальной странице во «ВКонтакте». Жена Павла Воли поздравила выпускников с окончанием школы и оставила след в Новосибирске, прислонившись к арт-объекту из двигающихся гвоздей.
— Ребята, гуляю по набережной всё утро. Новосибирск — это любовь. Набережная, Обь красавица, запах скошенной травы в парке, у ребят последний звонок. Столько разных эмоций, спасибо, зарядили. Красота, нереально, классно, — говорит Ляйсан в видео.
Гимнастка прогулялась по городу вчера днем, 25 мая. А после вечером ей предстояло выступление на собственном музыкальном спектакле Carmen P. S. в ДК железнодорожников.
Недавно в Новосибирск приезжала Ольга Бузова, после своего концерта звезда побывала в НГУ.