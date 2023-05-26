Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Новосибирска и потрогала Обь — что с ней стало потом

Российская гимнастка, чемпионка Европы и мира Ляйсан Утяшева прогулялась по Новосибирску. Ее впечатлила Михайловская набережная и Обь.



Видео с прогулки Ляйсан Утяшева опубликовала на своей официальной странице во «ВКонтакте». Жена Павла Воли поздравила выпускников с окончанием школы и оставила след в Новосибирске, прислонившись к арт-объекту из двигающихся гвоздей.