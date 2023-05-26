freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 6/10
usd 79.98
eur 85.88
Тема дняЛяйсан Утяшева потрогала Обь в Новосибирске
Все новости
Все новости

Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Новосибирска и потрогала Обь — что с ней стало потом

Гимнастка уверена, что Сибирь зарядила ее эмоциями

3 503

Гимнастка похвалила Обь и набережную города

Поделиться

Российская гимнастка, чемпионка Европы и мира Ляйсан Утяшева прогулялась по Новосибирску. Ее впечатлила Михайловская набережная и Обь.

Видео с прогулки Ляйсан Утяшева опубликовала на своей официальной странице во «ВКонтакте». Жена Павла Воли поздравила выпускников с окончанием школы и оставила след в Новосибирске, прислонившись к арт-объекту из двигающихся гвоздей.

— Ребята, гуляю по набережной всё утро. Новосибирск — это любовь. Набережная, Обь красавица, запах скошенной травы в парке, у ребят последний звонок. Столько разных эмоций, спасибо, зарядили. Красота, нереально, классно, — говорит Ляйсан в видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ляйсан Утяшева / vk.com

Гимнастка прогулялась по городу вчера днем, 25 мая. А после вечером ей предстояло выступление на собственном музыкальном спектакле Carmen P. S. в ДК железнодорожников.

Недавно в Новосибирск приезжала Ольга Бузова, после своего концерта звезда побывала в НГУ.

По теме

Ляйсан УтяшеваНабережнаяКонцертВыпускники
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter