Перепели «Короля и Шута» и «Бандитский Петербург»: 5 выступлений новосибирских школьников на последних звонках

В школе № 11 на Бориса Богаткова выпускники из 9-го класса перепели песню «Короля и Шута» — «Ели мясо мужики», но слова переписали. Лирические герои в песне не понимали, о чем говорит учитель, и потеряли все свои знания. Новая песня получила названия «Об учебе не думали ни дня».