Перепели «Короля и Шута» и «Бандитский Петербург»: 5 выступлений новосибирских школьников на последних звонках

В Новосибирске сегодня, 25 мая, проходят последние звонки. Помимо торжественной линейки, в школах прошли концерты, на которых выпускники пели песни, танцевали и ставили сценки. НГС собрал пять самых интересных выступлений.
В школе № 11 на Бориса Богаткова выпускники из 9-го класса перепели песню «Короля и Шута» — «Ели мясо мужики», но слова переписали. Лирические герои в песне не понимали, о чем говорит учитель, и потеряли все свои знания. Новая песня получила названия «Об учебе не думали ни дня».
А вот в школе № 192 ребята решили поздравить учительницу английского языка. Выпускница прочитала самый известный монолог из пьесы «Гамлета» Уильяма Шекспира на языке оригинала.
В лицее № 22 «Надежда Сибири» исполнили песню под музыку из «Бандитского Петербурга». В измененных словах песни школьники надеются найти себя в будущем и обещают прийти в школу снова.
В лицее № 185 школьники под хиты разных годов исполнили танец и показали свои фото. Выпускники отобразили все вехи учебы: как они пришли в первый класс, перешли в среднюю школу к новым учителям и сдавали ОГЭ в 9-м классе.
На последних звонках многие старшеклассники поют хором. В лицее
В Новосибирске последние звонки начались в 23 мая. Сегодня утром НГС начал онлайн-трансляцию, в которой собрал интересные выступления, поздравления и фотографии.