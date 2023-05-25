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Перепели «Короля и Шута» и «Бандитский Петербург»: 5 выступлений новосибирских школьников на последних звонках

На концертах выпускники танцевали, пели песни и читали стихи на английском

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На концерте на последнем звонке школьники благодарят учителей и прощаются со школой

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В Новосибирске сегодня, 25 мая, проходят последние звонки. Помимо торжественной линейки, в школах прошли концерты, на которых выпускники пели песни, танцевали и ставили сценки. НГС собрал пять самых интересных выступлений.

В школе № 11 на Бориса Богаткова выпускники из 9-го класса перепели песню «Короля и Шута» — «Ели мясо мужики», но слова переписали. Лирические герои в песне не понимали, о чем говорит учитель, и потеряли все свои знания. Новая песня получила названия «Об учебе не думали ни дня».

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Выпускники из 9-х классов организовали рок-концерт

Видео: читатель НГС

А вот в школе № 192 ребята решили поздравить учительницу английского языка. Выпускница прочитала самый известный монолог из пьесы «Гамлета» Уильяма Шекспира на языке оригинала.

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Выступление началось с «Быть или не быть...» на английском языке

Видео: читатель НГС

В лицее № 22 «Надежда Сибири» исполнили песню под музыку из «Бандитского Петербурга». В измененных словах песни школьники надеются найти себя в будущем и обещают прийти в школу снова.

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Школьники спели хором

Видео: читатель НГС

В лицее № 185 школьники под хиты разных годов исполнили танец и показали свои фото. Выпускники отобразили все вехи учебы: как они пришли в первый класс, перешли в среднюю школу к новым учителям и сдавали ОГЭ в 9-м классе.

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В этом году выпускаются школьники, которые пошли в первый класс в 2012 году

Видео: читатель НГС

На последних звонках многие старшеклассники поют хором. В лицее № 28 выпускники в песне попрощались со школой.

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У читательницы НГС сын Артем выпускается из 9-го класса

Видео: читатель НГС

В Новосибирске последние звонки начались в 23 мая. Сегодня утром НГС начал онлайн-трансляцию, в которой собрал интересные выступления, поздравления и фотографии.

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