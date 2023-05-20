«Выглядит мерзко»: стены домов и ларьков изрисовали граффити в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные граффитисты разрисовали стены здания на улице Котовского. Об этом рассказала корреспонденту НГС жительница города.
— Я много где в городе эти кляксы видела, но у нас тут просто ужас какой-то, всю улицу загадили. Ничего не имею против современного искусства, граффити есть красивые, но это выглядит мерзко, — отметила сибирячка Ирина, которая живет в районе Парка Кирова.
Теггинг — вид граффити. Автор быстро наносит свою подпись на какую-то поверхность (например, на стену здания) в общественных местах. Такая подпись называется «тег». А «художника», занимающегося теггингом, называют «райтером». Считается разновидностью вандализма.
Корреспондент НГС прогулялась по указанной улице и обнаружила исписанные фасады здания. Кое-где местные райтеры полностью изрисовали нижние этажи «сталинок», входные группы кафе и аптек. Они добрались даже до ларьков.
В администрации района корреспонденту НГС прокомментировали происходящее.
— Ответственность за несанкционированные надписи, граффити, рисунки на фасадах домов несут собственники. На остановках надписи удаляют каждый день работники мобильной бригады МКУ «Ленинское», — сообщили власти.
Также в администрации отметили, что работают по вопросам содержания домов с управляющими компаниями и владельцами, устраивают мероприятия по очистке фасадов зданий от рисунков и надписей. Райтерам за такие нарушения грозит административная ответственность.
Ранее НГС писал о том, как неизвестные вандалы изрисовали ограду православного храма в Новосибирске. Это произошло в Кировском районе.