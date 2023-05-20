«Выглядит мерзко»: стены домов и ларьков изрисовали граффити в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные граффитисты разрисовали стены здания на улице Котовского. Об этом рассказала корреспонденту НГС жительница города.



— Я много где в городе эти кляксы видела, но у нас тут просто ужас какой-то, всю улицу загадили. Ничего не имею против современного искусства, граффити есть красивые, но это выглядит мерзко, — отметила сибирячка Ирина, которая живет в районе Парка Кирова.