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«Выглядит мерзко»: стены домов и ларьков изрисовали граффити в Ленинском районе

Местная жительница обвиняет местных райтеров

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Надписи пестрят даже под памятной табличкой

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В Ленинском районе Новосибирска неизвестные граффитисты разрисовали стены здания на улице Котовского. Об этом рассказала корреспонденту НГС жительница города.

— Я много где в городе эти кляксы видела, но у нас тут просто ужас какой-то, всю улицу загадили. Ничего не имею против современного искусства, граффити есть красивые, но это выглядит мерзко, — отметила сибирячка Ирина, которая живет в районе Парка Кирова.

Теггинг — вид граффити. Автор быстро наносит свою подпись на какую-то поверхность (например, на стену здания) в общественных местах. Такая подпись называется «тег». А «художника», занимающегося теггингом, называют «райтером». Считается разновидностью вандализма.

Корреспондент НГС прогулялась по указанной улице и обнаружила исписанные фасады здания. Кое-где местные райтеры полностью изрисовали нижние этажи «сталинок», входные группы кафе и аптек. Они добрались даже до ларьков.

Даже жуткие ларьки пострадали от вандалов

Даже жуткие ларьки пострадали от вандалов

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В администрации района корреспонденту НГС прокомментировали происходящее.

— Ответственность за несанкционированные надписи, граффити, рисунки на фасадах домов несут собственники. На остановках надписи удаляют каждый день работники мобильной бригады МКУ «Ленинское», — сообщили власти.

Власти говорят, что борются с райтерами

Власти говорят, что борются с райтерами

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Также в администрации отметили, что работают по вопросам содержания домов с управляющими компаниями и владельцами, устраивают мероприятия по очистке фасадов зданий от рисунков и надписей. Райтерам за такие нарушения грозит административная ответственность.

Ранее НГС писал о том, как неизвестные вандалы изрисовали ограду православного храма в Новосибирске. Это произошло в Кировском районе.

ВандалыТеггингЗданияМэрияГородНовосибирск
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