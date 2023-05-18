Пол обрушился в аварийном доме на Добролюбова

В Новосибирске пол обрушился в жилом доме по улице Добролюбова, 10 на правом берегу города. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, малоэтажное здание признали аварийным в прошлом году.
Сообщение об обрушении в жилом доме опубликовало издание «Вести Новосибирск». Ведомство организовало проверку по информации СМИ, на место происшествия выехал прокурор Новосибирска Роман Сивак.
— Прокурор города принудил мэрию города к принятию активных действий по переселению жителей этого дома в жилье маневренного фонда. Две семьи уже приняли решение о переселении, — указано в сообщении. — Прокуратурой города будет дана оценка разумности срока расселения указанного дома.
Как сообщает издание «Вести Новосибирск», инцидент произошел утром 18 мая. Жилой дом построили в 1935 году. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце апреля стало известно, что в Новосибирске признали аварийным дом на улице Калинина, 75 в Заельцовском районе. Из-за состояния этого здания проверку организовала прокуратура, также делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.