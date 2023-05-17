По домам на двух улицах Новосибирска прошлись мошенники: кем они притворялись и что предлагали

В домах Новосибирска заметили подозрительных людей, которые ходят по квартирам и предлагают жильцам установить пожарное оборудование. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, новосибирцы столкнулись с мошенниками.
По информации ведомства, инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Так, 17 мая специалистам МЧС поступил звонок от том, что в доме по улице Барьерной ходят мошенники. Они стучали в квартиры и предлагали жильцам установить пожарное оборудование стоимостью от 3 до 9 тысяч рублей.
Подобный случай зафиксировали в Дзержинском районе Новосибирска — лжеинспекторов пожарной безопасности заметили в многоквартирном доме по улице Бориса Богаткова.
— Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области не оказывают никаких платных услуг и не имеют права взимать денежные средства с граждан, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мошенники представляются инспекторами пожарной безопасности или сотрудниками МЧС России. О фактах подозрительных действий необходимо сообщать в правоохранительные органы и на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру:
В марте жители Новосибирска столкнулись с подозрительными людьми, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию. В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что это, вероятно, мошенники.