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По домам на двух улицах Новосибирска прошлись мошенники: кем они притворялись и что предлагали

Их увидели в Советском и Дзержинском районах Новосибирска

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Сотрудники МЧС России не оказывают платных услуг

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В домах Новосибирска заметили подозрительных людей, которые ходят по квартирам и предлагают жильцам установить пожарное оборудование. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, новосибирцы столкнулись с мошенниками.

По информации ведомства, инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Так, 17 мая специалистам МЧС поступил звонок от том, что в доме по улице Барьерной ходят мошенники. Они стучали в квартиры и предлагали жильцам установить пожарное оборудование стоимостью от 3 до 9 тысяч рублей.

Подобный случай зафиксировали в Дзержинском районе Новосибирска — лжеинспекторов пожарной безопасности заметили в многоквартирном доме по улице Бориса Богаткова.

— Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области не оказывают никаких платных услуг и не имеют права взимать денежные средства с граждан, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мошенники представляются инспекторами пожарной безопасности или сотрудниками МЧС России. О фактах подозрительных действий необходимо сообщать в правоохранительные органы и на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: (383) 239–99–99.

В марте жители Новосибирска столкнулись с подозрительными людьми, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию. В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что это, вероятно, мошенники.

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МошенникМЧСПожарная безопасностьСоветский район
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