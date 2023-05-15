Новая волна отключений: почти две тысячи домов в Новосибирске остались без горячей воды

В Новосибирске утром в понедельник,
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что начался новый этап испытания теплосетей Новосибирска на максимальную температуру. Трубы проверяют в зоне обслуживания
— Повысим температуру сетевой воды до
Энергетики отключили от горячей воды 550 многоквартирных домов. Они находятся на улицах Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной, Петухова, Бетонной, Коммунистической, Советской, Урицкого и других.
— Также приостановим горячее водоснабжение детских и лечебных учреждений на время испытаний — это необходимо для обеспечения безопасности, — добавили в СГК.
В СГК уточнили, что управляющие компании могут самостоятельно отключать дома от горячего водоснабжения на время испытаний для повышения безопасности.
На прошлой неделе, 11 мая, от горячей воды было отключено больше 1800 домов. После окончания испытания теплосетей на максимальную мощность,