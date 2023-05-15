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Новая волна отключений: почти две тысячи домов в Новосибирске остались без горячей воды

В СГК испытывают теплосети на максимальную мощность

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Воду отключили из-за испытаний на теплосетях

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В Новосибирске утром в понедельник, 15 мая, отключили горячую воду у сотни домов. Как сообщают на муниципальном портале, без водоснабжения остался 1991 дом.

Горячей воды нет в домах на обоих берегах

Горячей воды нет в домах на обоих берегах

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В Сибирской генерирующей компании сообщили, что начался новый этап испытания теплосетей Новосибирска на максимальную температуру. Трубы проверяют в зоне обслуживания ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Испытания закончатся 16 мая.

— Повысим температуру сетевой воды до 130 °С, это позволит выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов и другой инфраструктуры. Основную часть домов не отключаем от горячего водоснабжения при проверке теплосетей на максимальную температуру, — рассказали в телеграм-канале СГК.

Энергетики отключили от горячей воды 550 многоквартирных домов. Они находятся на улицах Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной, Петухова, Бетонной, Коммунистической, Советской, Урицкого и других.

— Также приостановим горячее водоснабжение детских и лечебных учреждений на время испытаний — это необходимо для обеспечения безопасности, — добавили в СГК.

В СГК уточнили, что управляющие компании могут самостоятельно отключать дома от горячего водоснабжения на время испытаний для повышения безопасности.

На прошлой неделе, 11 мая, от горячей воды было отключено больше 1800 домов. После окончания испытания теплосетей на максимальную мощность, 16 мая, начнут гидравлические испытания. В СГК уже опубликовали карту отключений.

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Горячая водаСГКОтключенияНовосибирск
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