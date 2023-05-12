Почти 2 тысячи домов отключили от горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске отключили 1816 домов от горячей воды. Об этом сообщили на портале 051.
— Не видела никаких сообщений об отключении горячей воды, поэтому очень удивилась. Пишут, что ее не будет двое суток, — рассказала читательница НГС.
— Объявление, что не будет горячей воды, появилось вчера утром. А сегодня утром произошла какая-то авария и пропала холодная вода. До 051 не смогла дозвониться, — добавила жительница центра.
На карте отключений портала 051 отмечено, что горячую воду в большинстве домов отключили вчера, 11 мая, в 8 утра. Обратно вода вернется ночью, в 23:55, 12 мая. Про отключения холодной на карте информации нет.
В четверг СГК начали испытания теплосетей на максимальную мощность. В отопительной компании говорили, что испытания пройдут поэтапно в разных частях города до 16 мая. Сообщалось, что у большинства жителей горячую воду отключать не планировали.
— Испытания сетей на максимальную температуру будут проводиться путем повышения температуры теплоносителя до 130 градусов для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей, — рассказали в пресс-службе СГК.
Сегодня на Советской из земли пошел пар. Как сообщили в СГК, авария произошла из-за испытаний.