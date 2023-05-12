Почти 2 тысячи домов отключили от горячей воды в Новосибирске

В СГК сообщили, что их специалисты отключили от горячей воды дома на улицах Богдана Хмельницкого, Невского и Народной. Также отключили дома на некоторых улицах, которые имеют особенность подключения. Всего СГК отключила 739 домов.



— В целях безопасности прекращаем на время мероприятий горячее водоснабжение детских и лечебных учреждений в контуре испытаний. Сегодня подача воды по этим адресам должна возобновиться, кроме нескольких участков, где были выявлены дефекты, — в этих домах горячее водоснабжение появится позже, поздно вечером или 13 мая утром, — рассказали в СГК.



Как добавили в отопительной компании, некоторые управляющие компании самостоятельно приняли решение отключить свои дома.