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Почти 2 тысячи домов отключили от горячей воды в Новосибирске

Воды нет в разных районах города

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Горячая вода пропала у множества домов

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В Новосибирске отключили 1816 домов от горячей воды. Об этом сообщили на портале 051.

— Не видела никаких сообщений об отключении горячей воды, поэтому очень удивилась. Пишут, что ее не будет двое суток, — рассказала читательница НГС.

Отключения есть по всему городу

Отключения есть по всему городу

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— Объявление, что не будет горячей воды, появилось вчера утром. А сегодня утром произошла какая-то авария и пропала холодная вода. До 051 не смогла дозвониться, — добавила жительница центра.

На карте отключений портала 051 отмечено, что горячую воду в большинстве домов отключили вчера, 11 мая, в 8 утра. Обратно вода вернется ночью, в 23:55, 12 мая. Про отключения холодной на карте информации нет.

В четверг СГК начали испытания теплосетей на максимальную мощность. В отопительной компании говорили, что испытания пройдут поэтапно в разных частях города до 16 мая. Сообщалось, что у большинства жителей горячую воду отключать не планировали.

— Испытания сетей на максимальную температуру будут проводиться путем повышения температуры теплоносителя до 130 градусов для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей, — рассказали в пресс-службе СГК.

Сегодня на Советской из земли пошел пар. Как сообщили в СГК, авария произошла из-за испытаний.

В СГК сообщили, что их специалисты отключили от горячей воды дома на улицах Богдана Хмельницкого, Невского и Народной. Также отключили дома на некоторых улицах, которые имеют особенность подключения. Всего СГК отключила 739 домов.

— В целях безопасности прекращаем на время мероприятий горячее водоснабжение детских и лечебных учреждений в контуре испытаний. Сегодня подача воды по этим адресам должна возобновиться, кроме нескольких участков, где были выявлены дефекты, — в этих домах горячее водоснабжение появится позже, поздно вечером или 13 мая утром, — рассказали в СГК.

Как добавили в отопительной компании, некоторые управляющие компании самостоятельно приняли решение отключить свои дома.

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