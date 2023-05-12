В Новосибирске не смогли найти подрядчика для строительства спорткомплекса на Немировича-Данченко

В Новосибирске не смогли выбрать подрядчика для выполнения работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса Новосибирского училища олимпийского резерва на улице Немировича-Данченко.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что по окончании срока на участие в закупке не подано ни одной заявки. Торги признаны несостоявшимися.
Отметим, начальная цена контракта на проведение работ составляет более 208 миллионов рублей. В пояснительной записке к проектной документации указано, что площадь застройки составляет 2900 квадратных метров, здание будет трехэтажным.
На первом этаже комплекса разместят залы для спортивной игры и акробатики, на втором этаже — залы единоборств и силовой тренировки. На третьем этаже здания будут находиться гимнастический зал и фитнес зал.
В ведомость объемов работ по контракту входят монтаж оконных блоков, установка металлических дверных блоков, устройство тепло- и звукоизоляции полов и прочее. Завершить работы по контракту необходимо до 31 июля 2025 года.
На сайте госзакупок указано, что первый аукцион на строительство спорткомплекса объявили в 2020 году. Контракт на выполнение работ заключили с подрядчиком за 32,9 миллиона рублей, еще два контракта на строительство объекта подписали в 2021 году 37,5 миллиона рублей и 50 миллионов рублей. После в Новосибирске объявляли еще три аукциона на строительство комплекса, но найти подрядчика для выполнения работ не удалось.
Накануне НГС сообщал о том, что в Новосибирске в Юго-Западном жилмассиве может появиться спорткомплекс с бассейном и крытой хоккейной коробкой. Его возведут за счет инвестора.