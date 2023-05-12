Новосибирцы выстроились в многометровую очередь в Парке Кирова — что там раздают

Новосибирцы выстроились в километровую очередь за бесплатными саженцами кедра, которые депутаты горсовета раздают в рамках акции «Кедр в каждый дом». В Парке имени Кирова побывал и журналист НГС Александр Ощепков.
— Уже сейчас в очереди стоят человек 200, растянулись метров на 150, и народ еще прибывает — сообщил он. — Но люди стоят спокойно. Возле здания администрации парка организовали пропускную систему, за ленточку пускают человек по 30. Депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров кедры отдают лично в руки.
Провести раздачу саженцев в таком формате решили внезапно: накануне новосибирцы начали массово пересылать сообщения о том, что саженцы будут давать всем желающим в неограниченном количестве. Рассылка оказалась фейковой, но, по словам Александра Бурмистрова, он решил не разочаровывать горожан:
— Больше всего я рад, что не успел далеко уехать из леса и мне есть что раздать. Понял, что оставлять разочарованными сотни людей, которые придут, нечестно, загрузил в автомобиль еще 3000 саженцев плюсом, — рассказал депутат НГС.
Ранее НГС писал о том, как в Сквере Славы выстроилась огромная очередь за солдатской кашей. Посмотрите, сколько людей хотели ее попробовать.