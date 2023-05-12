Новосибирцы выстроились в многометровую очередь в Парке Кирова — что там раздают

— Уже сейчас в очереди стоят человек 200, растянулись метров на 150, и народ еще прибывает — сообщил он. — Но люди стоят спокойно. Возле здания администрации парка организовали пропускную систему, за ленточку пускают человек по 30. Депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров кедры отдают лично в руки.