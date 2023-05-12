freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 8/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняНовый класс для бастующих гимназистов
Все новости
Все новости

Новосибирцы выстроились в многометровую очередь в Парке Кирова — что там раздают

Люди выстроились на парковой дорожке

3 737

Люди выстроились от здания администрации парка на полторы сотни метров

Поделиться

Новосибирцы выстроились в километровую очередь за бесплатными саженцами кедра, которые депутаты горсовета раздают в рамках акции «Кедр в каждый дом». В Парке имени Кирова побывал и журналист НГС Александр Ощепков.

— Уже сейчас в очереди стоят человек 200, растянулись метров на 150, и народ еще прибывает — сообщил он. — Но люди стоят спокойно. Возле здания администрации парка организовали пропускную систему, за ленточку пускают человек по 30. Депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров кедры отдают лично в руки.

Маленькие кедры выдают в неограниченном количестве

Маленькие кедры выдают в неограниченном количестве

Поделиться

Провести раздачу саженцев в таком формате решили внезапно: накануне новосибирцы начали массово пересылать сообщения о том, что саженцы будут давать всем желающим в неограниченном количестве. Рассылка оказалась фейковой, но, по словам Александра Бурмистрова, он решил не разочаровывать горожан:

— Больше всего я рад, что не успел далеко уехать из леса и мне есть что раздать. Понял, что оставлять разочарованными сотни людей, которые придут, нечестно, загрузил в автомобиль еще 3000 саженцев плюсом, — рассказал депутат НГС.

Любители хвойников пришли в парк с детьми

Любители хвойников пришли в парк с детьми

Поделиться

Количество желающих получить дерево неуклонно увеличивается, но люди стоят спокойно

Количество желающих получить дерево неуклонно увеличивается, но люди стоят спокойно

Поделиться

По словам Александра Бурмистрова, жители его округа без кедров не останутся: для них саженцы будут распространять через советы домов

По словам Александра Бурмистрова, жители его округа без кедров не останутся: для них саженцы будут распространять через советы домов

Поделиться

Ранее НГС писал о том, как в Сквере Славы выстроилась огромная очередь за солдатской кашей. Посмотрите, сколько людей хотели ее попробовать.

По теме

ОчередиБесплатная акцияСаженцы кедраДепутаты Новосибирска
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter