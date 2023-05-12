По новосибирцам разошлась фейковая рассылка о бесплатной раздаче кедров: местный депутат решил воплотить ее в жизнь

Фейковые сообщения о бесплатной раздаче саженцев кедра начали приходить в домовые чаты новосибирцев
— Все желающие посадить на своих участках, дачах, дачах друзей и родственников сибирский кедр, можно забрать саженцы в любом количестве на площадке в Саду Кирова после 16.00. Бесплатно!!!!! — указал в рассылке неизвестный автор (орфография и пунктуация оригинала сохранены — Прим. ред.). — Акция организована Бурмистровым Александром. Просьба распространить по друзьям, знакомым и не забыть про себя, взять много саженцев!!!!
Как рассказал НГС Александр Бурмистров, рассылка фейковая: о своих благотворительных планах он узнал от горожан, которые уточняли подробности акции или интересовались, достоверна ли информация из рассылки. В течение нескольких лет он действительно проводит акцию «Кедр в каждый дом», но саженцы распространял через советы домов.
— Вчера в Красноярском лесничестве я загрузил 4500 кедров и 500 елочек для своего округа и для [округов] своих товарищей-депутатов. В этот момент мне начали приходить сотни сообщений, что в Саду Кирова будет выдача саженцев, — рассказал Александр Бурмистров. — Пять восклицательных знаков после слова «бесплатно».
Депутат категорически уверяет, что рассылка не была попыткой привлечь внимание к акции. Он назвал ее не слишком умной шуткой, автора которой он не знает.
— Больше всего я рад, что не успел далеко уехать из леса и мне есть что раздать. Понял, что оставлять разочарованными сотни людей, которые придут, нечестно, загрузил в автомобиль еще 3000 саженцев плюсом. Поэтому решил, что сегодня в 4 часа действительно проведу мероприятие, — заявил депутат. — Самому интересно, что будет в 4 часа. Есть товарищи, которые с прицепом планируют приехать...
Сразу ограничивать выдачу количества саженцев в одни руки Александр Бурмистров не планирует.
— Хочу посмотреть, как всё будет развиваться. Придет 200 человек — раздадим в упор, сколько нужно. Придет 500 человек — начнем лимитировать, — заявил он.
При этом часть адресатов рассылки предположила, что массовое сборище новосибирцев организуют с недобрыми целями и оно может представлять опасность. НГС обратился за комментарием в полицию, но на момент публикации ответа от ведомства не получил.
Ранее НГС писал о массовой рассылке предупреждений о ядовитых духах. Этот фейк, к счастью, никто не стал превращать в реальность.