freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняСолнечно, но прохладно - прогноз на выходные
Все новости
Все новости

По новосибирцам разошлась фейковая рассылка о бесплатной раздаче кедров: местный депутат решил воплотить ее в жизнь

Александр Бурмистров решил, что пойдет на поводу у любителей деревьев

2 505

Депутат решил установить ограничение на раздачу деревьев в одни руки, если желающих будет много

Поделиться

Фейковые сообщения о бесплатной раздаче саженцев кедра начали приходить в домовые чаты новосибирцев 11 мая. Неизвестные призвали собраться 12 мая 2023 года в Саду Кирова, чтобы получить бесплатные деревца от депутата Новосибирского горсовета Александра Бурмистрова.

— Все желающие посадить на своих участках, дачах, дачах друзей и родственников сибирский кедр, можно забрать саженцы в любом количестве на площадке в Саду Кирова после 16.00. Бесплатно!!!!! — указал в рассылке неизвестный автор (орфография и пунктуация оригинала сохранены — Прим. ред.). — Акция организована Бурмистровым Александром. Просьба распространить по друзьям, знакомым и не забыть про себя, взять много саженцев!!!!

Как рассказал НГС Александр Бурмистров, рассылка фейковая: о своих благотворительных планах он узнал от горожан, которые уточняли подробности акции или интересовались, достоверна ли информация из рассылки. В течение нескольких лет он действительно проводит акцию «Кедр в каждый дом», но саженцы распространял через советы домов.

— Вчера в Красноярском лесничестве я загрузил 4500 кедров и 500 елочек для своего округа и для [округов] своих товарищей-депутатов. В этот момент мне начали приходить сотни сообщений, что в Саду Кирова будет выдача саженцев, — рассказал Александр Бурмистров. — Пять восклицательных знаков после слова «бесплатно».

Предложение изначально выглядело слишком заманчивым, чтобы оказаться правдой

Предложение изначально выглядело слишком заманчивым, чтобы оказаться правдой

Поделиться

Депутат категорически уверяет, что рассылка не была попыткой привлечь внимание к акции. Он назвал ее не слишком умной шуткой, автора которой он не знает.

— Больше всего я рад, что не успел далеко уехать из леса и мне есть что раздать. Понял, что оставлять разочарованными сотни людей, которые придут, нечестно, загрузил в автомобиль еще 3000 саженцев плюсом. Поэтому решил, что сегодня в 4 часа действительно проведу мероприятие, — заявил депутат. — Самому интересно, что будет в 4 часа. Есть товарищи, которые с прицепом планируют приехать...

Сразу ограничивать выдачу количества саженцев в одни руки Александр Бурмистров не планирует.

— Хочу посмотреть, как всё будет развиваться. Придет 200 человек — раздадим в упор, сколько нужно. Придет 500 человек — начнем лимитировать, — заявил он.

При этом часть адресатов рассылки предположила, что массовое сборище новосибирцев организуют с недобрыми целями и оно может представлять опасность. НГС обратился за комментарием в полицию, но на момент публикации ответа от ведомства не получил.

Ранее НГС писал о массовой рассылке предупреждений о ядовитых духах. Этот фейк, к счастью, никто не стал превращать в реальность.

По теме

ФейкМассовая рассылкаСаженцы кедраАлександр Бурмистров
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter