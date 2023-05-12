По новосибирцам разошлась фейковая рассылка о бесплатной раздаче кедров: местный депутат решил воплотить ее в жизнь

Депутат категорически уверяет, что рассылка не была попыткой привлечь внимание к акции. Он назвал ее не слишком умной шуткой, автора которой он не знает.



— Больше всего я рад, что не успел далеко уехать из леса и мне есть что раздать. Понял, что оставлять разочарованными сотни людей, которые придут, нечестно, загрузил в автомобиль еще 3000 саженцев плюсом. Поэтому решил, что сегодня в 4 часа действительно проведу мероприятие, — заявил депутат. — Самому интересно, что будет в 4 часа. Есть товарищи, которые с прицепом планируют приехать...