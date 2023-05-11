В Новосибирске ищут организаторов концерта в честь Дня России — во сколько оценили праздничную программу

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню России. За работы готовы заплатить более 1,4 миллиона рублей.
Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». В документах указано, что мероприятие пройдет 12 июня в Новосибирске. Точное место проведения праздничного события не указано.
Отмечается, что продолжительность мероприятия составит не менее четырех часов. Событие должно включать концертную программу, работу тематических интерактивных площадок и анимационной группы, а также гала-концерт областного фестиваля творчества трудовых коллективов региона «Истоки».
Концертная программа будет состоять из массовых зрелищных творческих номеров и сольных исполнителей вокального, инструментального и хореографического жанра.
В обосновании максимальной цены контракта указаны такие работы, как организация и проведение праздничного мероприятия, организация фотосъемки, обеспечение работы комплекса светового оборудования, монтаж металлических барьеров, контрольно-пропускных рамок и прочее. Подать заявку на участие в закупке можно до 18 мая. Определить поставщика планируется 19 мая.
9 мая в Новосибирске прошло празднование Дня Победы. О том, как в городе отметили событие, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Празднование Дня Победы в Новосибирске посетили более 170 тысяч человек.