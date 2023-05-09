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День Победы-2023 в Новосибирске

Что происходит вечером в центре Новосибирска: начались первые выступления

Основная концертная программа запланирована на 19:00, но артисты уже на сцене

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Со сцены звучат песни военных лет

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9 мая в 17:00 на сцене на площади Ленина в Новосибирске начались первые выступления музыкантов и танцоров.

Вокально-инструментальные ансамбли, выступающие в форме советских солдат, устроили разогрев перед основной концертной программой «Бессмертный полк». Она стартует в 19 часов.

Песни военных лет слушают и стар и млад

Песни военных лет слушают и стар и млад

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По словам корреспондента НГС Александра Ощепкова, горожан на площади Ленина сейчас немного. Кто-то решил перекусить перед основной программой, другие отправились гулять по центру, а третьи поехали переодеваться. На улице похолодало по сравнению с утром.

Подобные пируэты привели в восторг оставшихся на площади Ленина зрителей

Подобные пируэты привели в восторг оставшихся на площади Ленина зрителей

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Напомним, в 21:50 за оперным театром запустят фейерверк, а на Михайловской набережной — артиллерийский салют. А после празднования 9 Мая из центра города запустят дополнительный транспорт, чтобы уехать из центра, с Речного вокзала и площади Маркса.

Редакция НГС ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Всё самое важное и интересное мы также оперативно публикуем в наш Telegram.

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