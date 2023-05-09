Что происходит вечером в центре Новосибирска: начались первые выступления

9 мая в 17:00 на сцене на площади Ленина в Новосибирске начались первые выступления музыкантов и танцоров.
Вокально-инструментальные ансамбли, выступающие в форме советских солдат, устроили разогрев перед основной концертной программой «Бессмертный полк». Она стартует в 19 часов.
По словам корреспондента НГС Александра Ощепкова, горожан на площади Ленина сейчас немного. Кто-то решил перекусить перед основной программой, другие отправились гулять по центру, а третьи поехали переодеваться. На улице похолодало по сравнению с утром.
Напомним, в 21:50 за оперным театром запустят фейерверк, а на Михайловской набережной — артиллерийский салют. А после празднования 9 Мая из центра города запустят дополнительный транспорт, чтобы уехать из центра, с Речного вокзала и площади Маркса.
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