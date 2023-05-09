Авиапарад в Новосибирске прошел в усеченном виде — что говорят об этом в ЦВО

Авиапарад в Новосибирске прошел в усеченном режиме — вертолеты и военные самолеты сегодня не участвовали в праздновании 9 Мая. Только два истребителя
В ЦВО по авиапараду перед мероприятием сообщили, что у них нет информации. Ведомство отказывалось от комментариев по этому поводу с прошлой недели. Новосибирцы заметили, что перед 9 Мая не было и традиционных репетиций авиации.
Отказался отвечать на вопрос об авиапараде и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На вопрос корреспондентов он ответил: «Увидите».
Ранее было известно, что авиапарад решили не проводить в Санкт-Петербурге.
Сегодня весь день мы ведем онлайн-трансляцию — как Новосибирск празднует 9 Мая.