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День Победы-2023 в Новосибирске

Авиапарад в Новосибирске прошел в усеченном виде — что говорят об этом в ЦВО

Будет ли пролет авиации, было неизвестно до последнего

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Из авиации было только два самолета

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Авиапарад в Новосибирске прошел в усеченном режиме — вертолеты и военные самолеты сегодня не участвовали в праздновании 9 Мая. Только два истребителя Су-34 новосибирского авиазавода имени Чкалова пролетели над площадью и еще турбовинтовой самолет.

В ЦВО по авиапараду перед мероприятием сообщили, что у них нет информации. Ведомство отказывалось от комментариев по этому поводу с прошлой недели. Новосибирцы заметили, что перед 9 Мая не было и традиционных репетиций авиации.

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Отказался отвечать на вопрос об авиапараде и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На вопрос корреспондентов он ответил: «Увидите».

Ранее было известно, что авиапарад решили не проводить в Санкт-Петербурге.

Сегодня весь день мы ведем онлайн-трансляцию — как Новосибирск празднует 9 Мая.

9 МаяДень ПобедыДень Победы в НовосибирскеАвиапарад
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