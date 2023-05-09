От фейерверка откажутся в пользу СВО, «Бессмертный полк» проведут онлайн: как Россия отметит День Победы

В Перми парад не отменили и даже подготовили театрализованное представление, с которого начнется шествие. В Нижнем Новгороде парад дополнят вечерний концерт «Военные песни у Кремля» и выступление «Хора Турецкого». В Санкт-Петербурге 9 Мая пройдет сразу несколько бесплатных концертов под открытым небом, но не будет воздушной части парада. Кроме того, городские власти пообещали, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы.

В Чите праздник в этом году тоже будет иметь коррективы — не будет традиционного салюта. Деньги, которые могли бы потратить на фейерверк, власти решили отправить забайкальцам, служащим в зоне СВО. Впрочем, у жителей Читы останется возможность полюбоваться фейерверком, который будут запускать в парке Дома офицеров Забайкальского края.