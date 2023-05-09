От фейерверка откажутся в пользу СВО, «Бессмертный полк» проведут онлайн: как Россия отметит День Победы

9 мая по всей России пройдут торжества ко Дню Победы. Главное мероприятие — московский парад Победы на Красной площади — по плану должно начаться в 10 часов утра по московскому времени. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, в параде примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц техники.
В регионах также традиционно пройдут собственные парады. Правда, в этом году не везде — некоторые регионы отменили мероприятие из соображений безопасности. Первым стала Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что мероприятие решено не проводить, чтобы «не провоцировать противника» большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре города.
Регионы также рассматривают возможность изменить традиционный формат празднования, не отменяя его совсем. Например, в Тюмени власти отменили праздничный фейерверк и парад, но пообещали пустить колонну военной техники — она проедет 38 километров по улицам Тюмени.
В Перми парад не отменили и даже подготовили театрализованное представление, с которого начнется шествие. В Нижнем Новгороде парад дополнят вечерний концерт «Военные песни у Кремля» и выступление «Хора Турецкого». В Санкт-Петербурге 9 Мая пройдет сразу несколько бесплатных концертов под открытым небом, но не будет воздушной части парада. Кроме того, городские власти пообещали, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы.
В Чите праздник в этом году тоже будет иметь коррективы — не будет традиционного салюта. Деньги, которые могли бы потратить на фейерверк, власти решили отправить забайкальцам, служащим в зоне СВО. Впрочем, у жителей Читы останется возможность полюбоваться фейерверком, который будут запускать в парке Дома офицеров Забайкальского края.
В Новосибирске не стали отменять не только парад, но и акцию «Бессмертный полк», проведение которой в этом году в традиционном формате шествия организаторы сочли небезопасным. Правда, именно шествия и не будет — в Новосибирске придумали альтернативу: в 11:00 на стеле «Новосибирск — город трудовой доблести» состоится акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате.
В мае продолжает свой путь по регионам России музейный состав «Поезд Победы» — интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Сам праздник состав встретит в Вязьме Смоленской области, где в этот день проведут экскурсии для ветеранов Великой Отечественной войны. В это же время в экскурсии по «Поезду Победы» можно будет посмотреть в Иркутске — правда, не «вживую», а при помощи современных технологий виртуальной реальности.
После Вязьмы «Поезд Победы» отправится на два дня во Ржев, потом еще на два дня в Бологое и наконец в город Рыбинск Ярославской области — туда состав прибудет 14 мая.