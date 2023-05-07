Младший сержант из Новосибирской области погиб в СВО — он заключил контракт 2 месяца назад

27-летний младший сержант Денис Коркин из Чановского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили на сайте администрации района во «ВКонтакте».
В посте указано, что мужчина родился 15 мая 1996 года в Красноярском крае, Енисейском районе в поселке Подтесово. Позже переехал в Покровский сельсовет Чановского района.
— В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб наш земляк Денис Олегович Коркин. После окончания колледжа Денис был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Вернулся домой младшим сержантом. В марте 2023 года заключил контракт для участия в спецоперации, — сообщили в администрации Чановского района во «ВКонтакте».
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