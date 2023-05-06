Свыше 9 миллионов рублей потратят на ремонт дворов в Ленинском районе — где проведут работы

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту и обустройству дворов в Ленинском районе города. Как сообщается на сайте госзакупок, работы запланированы на дворовых территориях четырех домов на улице Хилокской.
Информация о поиске поставщика появилась на сайте госзакупок 5 мая, заказчиком работ выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Начальная цена контракта составляет более 9,4 миллиона рублей.
Отмечается, что благоустройство территории проведут у домов по улице Хилокская, 3/1, 3/2, 5, 7. Победитель аукциона выполнит ремонт проездов и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек. Подрядчик проведет разборку бортовых камней и грунта, устройство основания проездов, восстановление растительного слоя вдоль бортового камня и другое. Завершить работы необходимо до конца августа этого года.
— Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 31.08.2023 года, — указано в документах.
Подать заявку на участие в закупке можно до 15 мая, определить подрядчика планируется 17 мая. Источником финансирования работ является бюджет Новосибирска и Новосибирской области на 2023 год.
В начале января НГС сообщал, какие дворы планируется отремонтировать в Новосибирске в 2023 году. Список адресов мы опубликовали в материале.