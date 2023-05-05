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Черный дым от покрышек поднялся над Ельцовской: фото с места

Пожар произошел в гараже

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Пожар произошел на улице Ельцовской

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Вечером 5 мая в Новосибирске жители заметили возгорание в Заельцовском районе: дым поднялся над улицами Владимировской и Ельцовской.

Фотографии задымления опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Что-то горит со стороны улицы Владимировской, — сообщает телеграм-канал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, там горели гараж и покрышки

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, там горели гараж и покрышки

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НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, произошел пожар на улице Ельцовской.

— Горел гараж, а также покрышки, находящиеся на открытой территории. В 17:44 открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших в результате пожара нет, — сообщили в ведомстве.

Утром 5 мая жители Новосибирска могли наблюдать смог из-за лесных и ландшафтных пожаров. Возгорания наблюдаются в западной части Новосибирской области.

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