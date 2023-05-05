Черный дым от покрышек поднялся над Ельцовской: фото с места

Вечером 5 мая в Новосибирске жители заметили возгорание в Заельцовском районе: дым поднялся над улицами Владимировской и Ельцовской.
Фотографии задымления опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Что-то горит со стороны улицы Владимировской, — сообщает телеграм-канал.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, произошел пожар на улице Ельцовской.
— Горел гараж, а также покрышки, находящиеся на открытой территории. В 17:44 открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших в результате пожара нет, — сообщили в ведомстве.
Утром 5 мая жители Новосибирска могли наблюдать смог из-за лесных и ландшафтных пожаров. Возгорания наблюдаются в западной части Новосибирской области.