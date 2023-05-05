Москва за 4 дня: рассказываем, что посмотреть в столице на майских. Небанальный путеводитель

На площадках в городских парках состоятся праздничные концерты. Самый масштабный из них пройдет, как и в предыдущие годы, на Поклонной горе. Музыкальная программа начинается в 13.00.

На ВДНХ 8 и 9 мая во многих павильонах можно застать тематические выставки. Здесь можно будет увидеть ретро-машины, возложить цветы в дань памяти солдатам союзных республик, погибшим при Великой отечественной войне. В центре Республики Армении 9 мая также состоится праздничный концерт с участием национальных коллективов.