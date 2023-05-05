Москва за 4 дня: рассказываем, что посмотреть в столице на майских. Небанальный путеводитель

Этот путеводитель — для тех, кто решил провести майские праздники в Москве. Они обещают быть насыщенными: ко Дню Победы в столице готовится праздничная программа: концерты, шоу, выставки и, конечно, салют. Мы расскажем также об интересных местах в Москве, которые стоит посетить, если вы оказались в городе впервые, и о небанальных локациях, в которых не бывали даже многие коренные москвичи.
Бессмертная классика
Конечно, не один гайд по Москве не обойдется без известных на всю Россию музеев. Но не будем повторяться, все знают, что Третьяковская галерея и Пушкинский музей — обязательны к посещению. Но бывали ли вы в Новой Третьяковке, где собраны самые знаковые работы художников XX века, получившие мировую славу? А в галерее искусства Европы и Америки XIX — XX веков, которая находится рядом с Пушкинским? Там сейчас проходит выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством». В экспозиции можно увидеть работы Моне, Ренуара, Гогена, Ван Гога, Матисса и других художников.
В Московской консерватории в праздничные дни можно услышать не только Шуберта и Чайковского. 7 мая состоится праздничный концерт ко Дню Победы, в программе Дунаевский, Шостакович, Таривердиев. А 8 и 9 мая можно будет услышать еще больше композиций времен Великой отечественной войны на открытом фестивале искусств «Дню Победы посвящается…»
9 Мая в Москве
Если вы планируете встретить День Победы в столице, вы рады будете узнать, сколько событий можно застать 9 Мая. Это, конечно же, парад на Красной площади — сама ее территория будет недоступна для посетителей, но колонну военной техники можно будет увидеть и на близлежащих улицах, а самолеты — даже из отдаленных от центра районов города.
На площадках в городских парках состоятся праздничные концерты. Самый масштабный из них пройдет, как и в предыдущие годы, на Поклонной горе. Музыкальная программа начинается в 13.00.
На ВДНХ 8 и 9 мая во многих павильонах можно застать тематические выставки. Здесь можно будет увидеть ретро-машины, возложить цветы в дань памяти солдатам союзных республик, погибшим при Великой отечественной войне. В центре Республики Армении 9 мая также состоится праздничный концерт с участием национальных коллективов.
Праздник в Москве завершится салютом, который прогремит в 22:00. Наблюдать его можно будет с нескольких площадок в разных районах Москвы — например, на Воробьевых горах, в Парке Победы и, конечно, в центре города на Кремлевской набережной.
В ногу со временем
Если вы уже побывали в классических московских музеях и театрах и вам хочется понять, чем живет прогрессивная столичная молодежь, возможно, стоит обратить внимание на места притяжения ценителей современного искусства.
Таких мест в Москве немало. Среди них открывшийся в 2021 году Дом культуры «ГЭС-2» — центр современного искусства с интерьерами, напоминающими космическую станцию, готический собор и европейский вокзал одновременно. Здесь регулярно проходят выставки, лекции и концерты.
Посещение центра современного искусства «МАРС» запомнится вам надолго. Так, вероятно, будут выглядеть музеи будущего: экспозиции в виртуальной и дополненной реальности, интерактивные экраны и иммерсивные инсталляции.
«Винзавод», Artplay, «Красный октябрь» — еще несколько любимых локаций столичной творческой молодежи. Если хотите проникнуться духом и эстетикой нового поколения москвичей — загляните в одно из них.
Москве есть чем удивить театралов, которым уже приелись классические постановки. За новым опытом приходите в Электротеатр «Станиславский», Театральный центр «На Страстном» или новое пространство Театра Наций.
Чем еще можно заняться
Если повезет с погодой, в один из праздничные дней можно покататься на теплоходе по Москве-реке. Суда отчаливают от причалов в центре Москвы несколько раз в час, но билеты лучше брать онлайн, иначе есть шанс не попасть на речную прогулку — живая очередь может быть большой.
По Москве весной приятно и просто погулять: центральные улицы по-праздничному украшены, по всему городу расположились площадки фестиваля «Московская весна». Можно пройтись по бульварному кольцу, послушать выступления живых музыкантов в Сокольниках или Парке Горького или покататься на электросамокате по набережной Воробьевых гор.
Недавно мы рассказывали, где в Москве сейчас можно застать цветущие деревья. Пять живописных садов, куда можно сходить на пикник или фотосессию. Мы также рассказывали о лучших местах для шашлыков в столице. Сохраняйте, на майских праздниках она точно пригодится. Смотрите и карту площадок фестиваля «Московская весна», который сейчас проходит на улицах города.
Если вы остаетесь в Новосибирске, посмотрите афишу на праздники. Также мы рассказывали, где можно арендовать беседки, чтобы пожарить шашлыки, и сколько это стоит.