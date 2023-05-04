Новосибирец больше полугода скрывался с 4-летним сыном — ребенка нашли и вернули матери

— В августе прошлого года родители договорились, что мальчик поживет до конца лета у отца. Однако позже отец заявил, что ребенок будет проживать с ним постоянно. Мама ребенка обратилась в суд, который встал на ее защиту и определил место жительства несовершеннолетнего с ней и обязал отца вернуть мальчика, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.