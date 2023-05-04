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Новосибирец больше полугода скрывался с 4-летним сыном — ребенка нашли и вернули матери

Мужчина отказывался подчиняться решению суда

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Изначально мужчина препятствовал судебным приставам, но с конфликтом удалось справиться

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В Новосибирске приставы вернули матери 4-летнего сына — отец скрывал его больше полугода и, несмотря на решение суда, отказывался передавать женщине.

— В августе прошлого года родители договорились, что мальчик поживет до конца лета у отца. Однако позже отец заявил, что ребенок будет проживать с ним постоянно. Мама ребенка обратилась в суд, который встал на ее защиту и определил место жительства несовершеннолетнего с ней и обязал отца вернуть мальчика, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Мужчина игнорировал требования приставов и скрывался с сыном. В итоге приставы нашли детский сад, куда он водил ребенка. Вместе с матерью и органами опеки они приехали в детское учреждение.

— Туда же приехал и отец. Изначально мужчина препятствовал проведению исполнительных действий, но после беседы с приставом-исполнителем удалось урегулировать конфликт, — добавили в пресс-службе.

В результате мальчика отдали матери.

В конце апреля в Новосибирске судебным приставам пришлось разыграть сцену покупки, чтобы арестовать и изъять Skoda Yeti с автосалона. Машину продал компании сибиряк, который купил ее у новосибирца с долгами.

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