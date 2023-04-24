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Новосибирец продал автосалону заложенную в банк машину: приставы разыграли сцену покупки и забрали ее

Всю серию сделок признали незаконными

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Машину после оформления всех документов погрузили на эвакуатор и отдали банку

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В Новосибирске судебным приставам пришлось разыграть сцену покупки, чтобы арестовать и изъять Skoda Yeti с автосалона. Машину продал компании сибиряк, который купил ее у новосибирца с долгами.

— Известно, что должник продал заложенный в банке автомобиль третьему лицу. Тот продал его автосалону. Cуд признал все действия по сделкам незаконными, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. Чтобы обеспечить исполнение решения об аресте и изъятии, приставы-исполнители придумали легенду.

Представитель банка договорился в автосалоне посмотреть автомобиль перед его покупкой.

— Во время просмотра, когда ключи от Skoda передали «тайному покупателю», на площадке появились судебные приставы для совершения исполнительных действий, — отметили в ведомстве.

Машину после оформления всех документов погрузили на эвакуатор и отдали банку.

В начале апреля судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570.

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