Новосибирец продал автосалону заложенную в банк машину: приставы разыграли сцену покупки и забрали ее

В Новосибирске судебным приставам пришлось разыграть сцену покупки, чтобы арестовать и изъять Skoda Yeti с автосалона. Машину продал компании сибиряк, который купил ее у новосибирца с долгами.
— Известно, что должник продал заложенный в банке автомобиль третьему лицу. Тот продал его автосалону. Cуд признал все действия по сделкам незаконными, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. Чтобы обеспечить исполнение решения об аресте и изъятии, приставы-исполнители придумали легенду.
Представитель банка договорился в автосалоне посмотреть автомобиль перед его покупкой.
— Во время просмотра, когда ключи от Skoda передали «тайному покупателю», на площадке появились судебные приставы для совершения исполнительных действий, — отметили в ведомстве.
Машину после оформления всех документов погрузили на эвакуатор и отдали банку.
В начале апреля судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570.