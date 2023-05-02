Член Союза отцов Новосибирской области погиб в СВО

Руководитель первичного отделения новосибирского Союза отцов
— Буквально пару дней назад стало известно, что Павел погиб. В Новосибирске Павел занимался координированием поставок медикаментов в зону боевых действий. Также он проводил тренировки для взрослых ребят по боксу и кикбоксингу в клубе «Северная Спарта», — пояснил Сергей Майоров.
По словам руководителя организации, на Донбасс Павел Поляков отправился добровольцем в декабре 2022 года. Прощание с сибиряком пройдет в 12:30 на Гусинобродском кладбище.
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