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Спецоперация на Украине

Член Союза отцов Новосибирской области погиб в СВО

Мужчина ушел в зону боевых действий добровольцем

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Руководитель первичного отделения новосибирского Союза отцов 44-летний Павел Поляков погиб в зоне СВО. Об этом НГС сообщил руководитель общественной организации Сергей Майоров.

— Буквально пару дней назад стало известно, что Павел погиб. В Новосибирске Павел занимался координированием поставок медикаментов в зону боевых действий. Также он проводил тренировки для взрослых ребят по боксу и кикбоксингу в клубе «Северная Спарта», — пояснил Сергей Майоров.

По словам руководителя организации, на Донбасс Павел Поляков отправился добровольцем в декабре 2022 года. Прощание с сибиряком пройдет в 12:30 на Гусинобродском кладбище.

Последние новости про спецоперацию мы рассказывали в этом материале.

СВОПогиб в СВОНовосибирск
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