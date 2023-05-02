«Обиделся, что не позвали на посиделки»: сибиряк вызвал охрану в коттеджный поселок, чтобы отомстить соседям

В Новосибирске ночью 28 апреля в коттеджном поселке под Новосибирском мужчина вызвал охрану якобы из-за шумных соседей. Позже выяснилось, что он хотел им отомстить за то, что его не позвали на посиделки.
О происшествии рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». Мужчина позвонил в службу охраны и заявил, что соседи шумно гуляют и веселятся, нарушая его ночной покой. Но когда сотрудники прибыли на место, то увидели, что соседи сидят в полной тишине.
— Выяснилось, что мужчина обиделся на соседей за то, что они не позвали его на вечерние посиделки, и решил отомстить им, — объяснили в пресс-службе «Гвардии».
Теперь мужчине придется оплатить штраф.
Недавно в баре Новосибирска мужчина сделал заказ на 27 тысяч рублей и вышел покурить. Официантка решила, что он не хочет платить, и вызвала охрану.