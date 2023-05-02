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Снимок сибирячки, которую ласково за руку кусает и обнимает медведь, попал в PhotoVogue

Кадр сделала новосибирский фотограф

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Кадр был сделан случайно

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой с медведем попал в PhotoVogue. На кадре дрессировщица Майя с медведем Арчи.

— Майя расчесывала Арчи. Мы готовились к съемке. Потом мы стали что-то обсуждать, и мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр, — вспоминает Ольга Бурмистрова.

Снимок оценили и опубликовали в PhotoVogue.

Арчи обнимает свою дрессировщицу

Арчи обнимает свою дрессировщицу

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Ранее снимок модели в стиле рок с гусем и вдохновляющей надписью, который сделала новосибирский фотограф, попал в PhotoVogue в раздел «Лучшее».

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