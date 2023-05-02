Снимок сибирячки, которую ласково за руку кусает и обнимает медведь, попал в PhotoVogue

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой с медведем попал в PhotoVogue. На кадре дрессировщица Майя с медведем Арчи.
— Майя расчесывала Арчи. Мы готовились к съемке. Потом мы стали что-то обсуждать, и мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр, — вспоминает Ольга Бурмистрова.
Снимок оценили и опубликовали в PhotoVogue.
Ранее снимок модели в стиле рок с гусем и вдохновляющей надписью, который сделала новосибирский фотограф, попал в PhotoVogue в раздел «Лучшее».