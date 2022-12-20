«Я не хочу есть моего гуся»: сибирячка сделала эффектный снимок с птицей и рок-моделью — кадр попал в PhotoVogue

Снимок модели в стиле рок с гусем и вдохновляющей надписью, который сделала новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова, попал в PhotoVogue в раздел «Лучшее».
Фотография получилась очень атмосферной.
— У моей знакомой есть ферма. Решили сделать что-то особенное с обычными животными. Сделали в рок-стиле, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Гусь вел себя нормально, но, оказывается, у них есть коготки. Исцарапал всех ими. Когда снимок попадает в категорию Best of PhotoVogue — это шанс быть замеченным. Иногда фотографии из этой категории берут на выставки-продажи.
Ранее снимки фотографа, на которых купается мальчик, также попали в PhotoVogue.