«Я не хочу есть моего гуся»: сибирячка сделала эффектный снимок с птицей и рок-моделью — кадр попал в PhotoVogue

— У моей знакомой есть ферма. Решили сделать что-то особенное с обычными животными. Сделали в рок-стиле, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Гусь вел себя нормально, но, оказывается, у них есть коготки. Исцарапал всех ими. Когда снимок попадает в категорию Best of PhotoVogue — это шанс быть замеченным. Иногда фотографии из этой категории берут на выставки-продажи.