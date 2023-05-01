По Красному проспекту прошли люди с красными флажками — чего они хотели и куда направились потом

Частью первомайских гуляний на протяжении 15 лет была также монстрация — шуточное шествие, которое начиналось с нескольких десятков человек, но на пике популярности превратилось в самое массовое шествие, организованное без использования административных ресурсов. Последний раз монстрация прошла в Новосибирске в 2019 году. Посмотреть на то, какой была эта необычная новосибирская традиция, можно в фоторепортаже-воспоминании обозревателя НГС.