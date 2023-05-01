По Красному проспекту прошли люди с красными флажками — чего они хотели и куда направились потом

Празднование 1 Мая в этом году окончательно превратилось во внутрипартийное мероприятие КПРФ, интерес к которому проявили только немногочисленные сторонники левой идеологии. За порядком во время шествия и митинга следили несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, однако собравшиеся не подали ни малейших поводов для применения к ним силы. За празднованием Первомая наблюдал и обозреватель НГС.
Даже на площади Ленина в этот формально праздничный день ничто не говорило о каком-то торжестве. Шел мелкий мокрый снег, одинокая дорожная машина подметала мокрый асфальт, волонтеры раздавали у выхода из метро георгиевские ленточки.
Лишь на тротуаре на Советской, где обычно стоят суровые «Мерседесы» и БМВ, был замечен одинокий «Мини-Купер» тематической красной расцветки. Трогательно пустовали летние веранды, которые поторопились выставить с наступившим обманчивым теплом заведения.
Первомайское шествие, которое разрешили новосибирские власти в лице Анатолия Локтя, прошло обычным маршрутом от пересечения с улицей Крылова до площади Ленина, после чего участники собрались в Первомайском сквере.
Со стороны собрание выглядело как какой-то исключительно коммунистический митинг — все флаги и почти все транспаранты были корпоративного красного цвета. Случайных людей здесь, похоже, не было вовсе. А немногочисленные прохожие почти не обращали внимания на едва слышные из-за спин собравшихся речи ораторов.
Выступавшие основное внимание уделили борьбе с НАТО, а также выражали обеспокоенность по поводу судьбы России в связи с создаваемыми мировым капиталом угрозами. Тема солидарности трудящихся (именно ей в СССР был посвящен формально праздник
Участники митинга слушали поток речей с одобрением. Хотя было не очень понятно, зачем для этого собираться на улице под непрекращающимся мокрым снегом. Всё то же самое регулярно сообщают зрителям любого телеканала. Да и сами выступления, если убрать из них ритуальные обвинения в адрес мирового капитализма, ничем не отличались от выступлений членов любой парламентской партии тоже.
Так что собравшиеся использовали митинг и шествие не столько для того, чтобы заявить о какой-то позиции, сколько просто для живого общения друг с другом. Среди участников было немало пожилых людей, для которых любая возможность такого живого общения очень ценна сама по себе.
В разговорах, звучавших в толпе, геополитика причудливо сплеталась с бытовыми проблемами и обменом новостями. Было похоже, что люди рады уже самой по себе возможности пройти по городу, постоять с флагами, пообщаться. Именно так, в сущности, и проходили первомайские демонстрации в советское время, когда это шествие было данью традиций и своеобразным развлечением.
Изначально манифестации начала мая ставили своей целью борьбу за повышение зарплаты или улучшение условий труда. Но поскольку в СССР все эти проблемы были, конечно же, решены, участники первомайских демонстраций ограничивались «борьбой за мир во всём мире» и требованиями обуздать американскую военщину. Организаторы нынешних празднований, похоже, придерживаются именно такой концепции Первомая. Когда собравшиеся могут испытать на час чувство локтя товарища, прослушать зачитываемые по бумажке речи, а потом разойтись в свою частную, полную мелких и крупных проблем жизнь. Справляться с которыми им придется исключительно самостоятельно.
Частью первомайских гуляний на протяжении 15 лет была также монстрация — шуточное шествие, которое начиналось с нескольких десятков человек, но на пике популярности превратилось в самое массовое шествие, организованное без использования административных ресурсов. Последний раз монстрация прошла в Новосибирске в 2019 году. Посмотреть на то, какой была эта необычная новосибирская традиция, можно в фоторепортаже-воспоминании обозревателя НГС.