Здесь была Монстрация: смотрим фото с веселых шествий прошлого — теперь это уже история

Последняя по счету Монстрация прошла в Новосибирске в
1 мая изначально возник как День борьбы трудящихся за свои права. В СССР этот праздник стал странной смесью официоза (бороться советские люди могли только за перевыполнение плана) и низового креатива. Весна и несколько размытая идеологическая нагрузка давали возможность отойти немного от стандартного набора лозунгов, вроде «Мир, Труд, Май». Так, еще в
Возрождение этой традиции относят к 2004 году, когда устранившаяся, казалось, от общественной жизни государственная машина стала вновь проявлять к ней пока еще осторожный интерес. Первая Монстрация собрала меньше сотни участников, просто присоединившихся к обычной первомайской колонне, которую по привычке продолжали в этот день водить коммунисты. Никакого особенно глубокого смысла в это действие его участники тогда не вкладывали — это была возможность пообщаться, погулять и немного подурачиться. Самым крупным лозунгом этого года стал «Таня не плачь», который выглядел иронией, совершенно лишенной какого бы то ни было социально-политического подтекста.
Когда поле общественной полемики начало постепенно сужаться, Монстрация, наоборот, начала приобретать какой-то новый смысл. Никаких лозунгов, которые можно было бы считать политическими, на ней не было. Но сама по себе возможность выйти на главную городскую улицу с плакатом, на котором будет написано нечто не согласованное ни с кем, привлекала к шествию всё больше участников. К 2008 году Монстрация превратилась в самостоятельное шествие с основным лозунгом, который организаторы придумывали накануне и несли перед колонной.
Власти как будто бы даже смирились с этой вольницей, попытавшись включить это, в общем, безобидное шествие в «комплекс праздничных мероприятий». Ну или хотя бы сделать вид, что Монстрация этой частью является. Колонна тогда спокойно дошла по Красному проспекту до площади Ленина. А сопровождающие ее сотрудники полиции в целом выглядели еще участниками праздника.
В 2009 году «монстранты» не просто прошли маршем по Красному проспекту, но и некоторое время тусовались на площади Ленина. Назвать это митингом довольно трудно: никто не произносил речей, люди просто общались, фотографировались и местами даже танцевали.
Полиция в те времена вела себя куда менее решительно и ограничилась лишь вежливым вытеснением монстрирующих с постамента памятника Ленину. Дескать, гулять гуляйте, но у нас тоже работа и мы ее должны выполнить.
В 2010 году «монстрантов» уже не пустили в Театральный сквер и они заняли еще не работающий фонтан в другом сквере — Первомайском. И поскольку место это какое-то менее официальное, никто их здесь не тронул. Какое-то время «монстранты» стояли, сидели, ходили кругами, местами пели, пока постепенно не разошлись.
В 2011 году Монстрация уже утвердилась в статусе самого массового самодеятельного мероприятия. Никто ведь не собирал участников по вузам и бюджетным организациям, не вручал им одинаковых знамен и плакатов. Собственно, даже организаторы никак особенно не пытались увеличить численность — им достаточно было просто сообщить, что Монстрация будет. И впервые, наверное, в лозунге Монстрации звучал не просто вызов, а отказ становиться частью чего-то, что тогда, возможно, и сами-то организаторы не готовы были сформулировать четко.
2013-й стал для всей страны последним спокойным годом. С долларом за
Это настроение тогда лучше всего выразил основной лозунг шествия — «Вперед в темное прошлое». Тогда, впрочем, он казался тонкой и смешной игрой слов, а не мрачным пророчеством. Уже в следующем году слоган Монстрации звучал куда резче: «Ад — наш».
Монстрация 2015 года оказалась самой нервной. Площадь Калинина, где собирались «монстранты», была оцеплена полицейскими и росгвардейцами в «броне», как будто здесь планировалось шествие как минимум футбольных фанатов. На этом фоне особенно контрастно выглядели девушки в костюмах единорогов.
Тем не менее жизнь как-то вошла в свою (пусть и изменившую направление) колею. В
Последняя Монстрация 2019 года была, пожалуй, самой противоречивой. С одной стороны, шествию не чинили особых препятствий. Более того, в колонне в первом ряду, неся лозунг «Нам хана», прошла действующий новосибирский вице-мэр. Смутное ощущение надвигавшихся кардинальных перемен смешивалось с надеждой, что всё как-нибудь устроится и рассосется.
2020 год, однако, нанес удар с совершенно неожиданной стороны: грянула пандемия, и людям стало не до массовых шествий по всей планете. В результате Монстрация прошла в форме что называется одиночного пикета. Рано утром Александра Попова вышла на Красный проспект с написанным на листке бумаги вопросом. Вряд ли стоит надеяться в обозримом будущем, что на него кто-то даст какой-то внятный ответ.
Посмотреть на то, как проходила последняя Монстрация в 2019 году, можно в репортаже Дарьи Януш и Александра Ощепкова.