Здесь была Монстрация: смотрим фото с веселых шествий прошлого — теперь это уже история

Возрождение этой традиции относят к 2004 году, когда устранившаяся, казалось, от общественной жизни государственная машина стала вновь проявлять к ней пока еще осторожный интерес. Первая Монстрация собрала меньше сотни участников, просто присоединившихся к обычной первомайской колонне, которую по привычке продолжали в этот день водить коммунисты. Никакого особенно глубокого смысла в это действие его участники тогда не вкладывали — это была возможность пообщаться, погулять и немного подурачиться. Самым крупным лозунгом этого года стал «Таня не плачь», который выглядел иронией, совершенно лишенной какого бы то ни было социально-политического подтекста.