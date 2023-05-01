freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняПодробности ДТП с мотоциклистом
Все новости
Все новости
Летопись

Здесь была Монстрация: смотрим фото с веселых шествий прошлого — теперь это уже история

Шуточное шествие, которое стало визитной карточкой Новосибирска и закончилось «одиночным пикетом»

340

Лозунг с шествия 2011 года становится с каждым годом всё актуальней

Поделиться

Последняя по счету Монстрация прошла в Новосибирске в 2019 году. Потом грянула пандемия, а потом стало и вовсе не до карнавальных шествий. Сегодня представить себе на городских улицах тысячи людей с самодельными ни с кем не согласованными лозунгами уже сложно. Однако, что бы кто ни думал об этом шествии, оно вошло в историю города навсегда. Обозреватель НГС, который своими глазами видел больше десятка Монстраций, собрал самые смешные и трогательные фото из прошлой жизни.

1 мая изначально возник как День борьбы трудящихся за свои права. В СССР этот праздник стал странной смесью официоза (бороться советские люди могли только за перевыполнение плана) и низового креатива. Весна и несколько размытая идеологическая нагрузка давали возможность отойти немного от стандартного набора лозунгов, вроде «Мир, Труд, Май». Так, еще в 1960-е годы в Академгородке в колонны демонстрантов вливались шутники с не вполне серьезными лозунгами.

Монстрация 2004 года

Монстрация 2004 года

Поделиться

Возрождение этой традиции относят к 2004 году, когда устранившаяся, казалось, от общественной жизни государственная машина стала вновь проявлять к ней пока еще осторожный интерес. Первая Монстрация собрала меньше сотни участников, просто присоединившихся к обычной первомайской колонне, которую по привычке продолжали в этот день водить коммунисты. Никакого особенно глубокого смысла в это действие его участники тогда не вкладывали — это была возможность пообщаться, погулять и немного подурачиться. Самым крупным лозунгом этого года стал «Таня не плачь», который выглядел иронией, совершенно лишенной какого бы то ни было социально-политического подтекста.

Шествие 2008 года

Шествие 2008 года

Поделиться

Когда поле общественной полемики начало постепенно сужаться, Монстрация, наоборот, начала приобретать какой-то новый смысл. Никаких лозунгов, которые можно было бы считать политическими, на ней не было. Но сама по себе возможность выйти на главную городскую улицу с плакатом, на котором будет написано нечто не согласованное ни с кем, привлекала к шествию всё больше участников. К 2008 году Монстрация превратилась в самостоятельное шествие с основным лозунгом, который организаторы придумывали накануне и несли перед колонной.

Участники шествия 2008 года

Участники шествия 2008 года

Поделиться

Власти как будто бы даже смирились с этой вольницей, попытавшись включить это, в общем, безобидное шествие в «комплекс праздничных мероприятий». Ну или хотя бы сделать вид, что Монстрация этой частью является. Колонна тогда спокойно дошла по Красному проспекту до площади Ленина. А сопровождающие ее сотрудники полиции в целом выглядели еще участниками праздника.

«Монстранты» 2009 года на площади Ленина

«Монстранты» 2009 года на площади Ленина

Поделиться

В 2009 году «монстранты» не просто прошли маршем по Красному проспекту, но и некоторое время тусовались на площади Ленина. Назвать это митингом довольно трудно: никто не произносил речей, люди просто общались, фотографировались и местами даже танцевали.

Полиция устанавливает границы дозволенного в 2009 году

Полиция устанавливает границы дозволенного в 2009 году

Поделиться

Полиция в те времена вела себя куда менее решительно и ограничилась лишь вежливым вытеснением монстрирующих с постамента памятника Ленину. Дескать, гулять гуляйте, но у нас тоже работа и мы ее должны выполнить.

«Монстранты» в Первомайском сквере в 2010 году

«Монстранты» в Первомайском сквере в 2010 году

Поделиться

В 2010 году «монстрантов» уже не пустили в Театральный сквер и они заняли еще не работающий фонтан в другом сквере — Первомайском. И поскольку место это какое-то менее официальное, никто их здесь не тронул. Какое-то время «монстранты» стояли, сидели, ходили кругами, местами пели, пока постепенно не разошлись.

Лозунг 2011 года в руках «монстрантов» на площади Калинина

Лозунг 2011 года в руках «монстрантов» на площади Калинина

Поделиться

В 2011 году Монстрация уже утвердилась в статусе самого массового самодеятельного мероприятия. Никто ведь не собирал участников по вузам и бюджетным организациям, не вручал им одинаковых знамен и плакатов. Собственно, даже организаторы никак особенно не пытались увеличить численность — им достаточно было просто сообщить, что Монстрация будет. И впервые, наверное, в лозунге Монстрации звучал не просто вызов, а отказ становиться частью чего-то, что тогда, возможно, и сами-то организаторы не готовы были сформулировать четко.

Лозунги Монстрации 2013 года

Лозунги Монстрации 2013 года

Поделиться

2013-й стал для всей страны последним спокойным годом. С долларом за 31 рубль, российским банками в Европе и ощущением, что если с политическими свободами, может быть, не всё идеально, то вот с «хлебом и зрелищами» проблем точно быть не должно. Тем не менее даже в плакатах обычных участников уже проглядывали какая-то усталость и смутное раздражение.

Колонна «монстрантов» на Красном проспекте в 2013 году

Колонна «монстрантов» на Красном проспекте в 2013 году

Поделиться

Это настроение тогда лучше всего выразил основной лозунг шествия — «Вперед в темное прошлое». Тогда, впрочем, он казался тонкой и смешной игрой слов, а не мрачным пророчеством. Уже в следующем году слоган Монстрации звучал куда резче: «Ад — наш».

Участница Монстрации 2015 года на фоне сотрудников полиции

Участница Монстрации 2015 года на фоне сотрудников полиции

Поделиться

Монстрация 2015 года оказалась самой нервной. Площадь Калинина, где собирались «монстранты», была оцеплена полицейскими и росгвардейцами в «броне», как будто здесь планировалось шествие как минимум футбольных фанатов. На этом фоне особенно контрастно выглядели девушки в костюмах единорогов.

Главный лозунг 2018 года

Главный лозунг 2018 года

Поделиться

Тем не менее жизнь как-то вошла в свою (пусть и изменившую направление) колею. В 2018 году «монстранты» шли уже по городу с безупречным в смысле новой политкорректности лозунгом «Севернее Кореи» (это же просто географический факт). Хотя для большинства участников Монстрация оставалась всё той же возможностью подурачиться.

Организатор Монстраций Артем Лоскутов и вице-мэр Анна Терешкова на шествии 2019 года

Организатор Монстраций Артем Лоскутов и вице-мэр Анна Терешкова на шествии 2019 года

Поделиться

Последняя Монстрация 2019 года была, пожалуй, самой противоречивой. С одной стороны, шествию не чинили особых препятствий. Более того, в колонне в первом ряду, неся лозунг «Нам хана», прошла действующий новосибирский вице-мэр. Смутное ощущение надвигавшихся кардинальных перемен смешивалось с надеждой, что всё как-нибудь устроится и рассосется.

Александра Попова на одиночной «Монстрации» 2020 года

Александра Попова на одиночной «Монстрации» 2020 года

Поделиться

2020 год, однако, нанес удар с совершенно неожиданной стороны: грянула пандемия, и людям стало не до массовых шествий по всей планете. В результате Монстрация прошла в форме что называется одиночного пикета. Рано утром Александра Попова вышла на Красный проспект с написанным на листке бумаги вопросом. Вряд ли стоит надеяться в обозримом будущем, что на него кто-то даст какой-то внятный ответ.

Посмотреть на то, как проходила последняя Монстрация в 2019 году, можно в репортаже Дарьи Януш и Александра Ощепкова.

МонстрацияИстория Новосибирска1 Мая
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter