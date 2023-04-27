«Все новосибирские химики — его ученики»: в Академгородке скончался знаменитый ученый и профессор

— Вся жизнь Виктора Федоровича была связана с Новосибирским государственным университетом, для которого он создал несколько общих и специальных курсов. Читавшийся им около сорока лет курс строения вещества является визитной карточкой отделения химии ФЕН НГУ. Без преувеличения все новосибирские химики — ученики Виктора Федоровича, — рассказали в институте.