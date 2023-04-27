«Все новосибирские химики — его ученики»: в Академгородке скончался знаменитый ученый и профессор

В Новосибирске 25 апреля после продолжительной болезни скончался заведующий лабораторией фотохимии, доктор химических наук, профессор Виктор Плюснин. Об этом сообщил коллектив института химической кинетики СО РАН. Ученому было 76 лет.
Как рассказали коллеги ученого, Виктор Плюснин 50 лет был ведущим советским и российским фотохимиком, специалистом мирового уровня в создании и применении импульсных методов в фотофизике и фотохимии.
— Его главным отличием как специалиста было исключительное сочетание качеств мастера-создателя экспериментальной техники и фундаментального исследователя. Созданные под его руководством в разное время установки лампового импульсного фотолиза, времяразрешенной люминесценции и три поколения установки лазерного импульсного фотолиза обеспечили возможности исследования фотохимических реакций во временном диапазоне от наносекунд до минут, — рассказали в ИХКГ СО РАН.
За свою карьеру новосибирский ученый написал около 300 работа, включая капитальную монографию по фотохимии галогенидных комплексов переходных металлов.
— Вся жизнь Виктора Федоровича была связана с Новосибирским государственным университетом, для которого он создал несколько общих и специальных курсов. Читавшийся им около сорока лет курс строения вещества является визитной карточкой отделения химии ФЕН НГУ. Без преувеличения все новосибирские химики — ученики Виктора Федоровича, — рассказали в институте.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Виктора Плюснина.
В марте в Новосибирске скончался Юрий Чугуй, научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН.