СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 75.46
eur 80.61
Тема дняПостроят поликлинику за 656 миллионов
Все новости
Все новости

Директор Конструкторско-технологического института Юрий Чугуй скончался в Новосибирске

Ученому было 77 лет

745

Юрий Васильевич руководил институтом более 30 лет

Поделиться

В Новосибирске скончался Юрий Васильевич Чугуй, научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ученому было 77 лет.

Как сообщается на сайте института, мужчина скончался 12 марта. Юрий Васильевич работал начальником Специального конструкторского бюро с 1987 года. После преобразования в институт ученого избрали директором. Под руководством Юрия Чугуя и при его участии были разработаны высокоточные оптико-электронные методы 3D-размерного контроля. Системы на их основе использовали в атомной, космической, оптико-механической отраслях, в промышленности и железнодорожном транспорте.

— Светлая память о Юрии Васильевиче, исключительно ответственном и энергичном руководителе, доброжелательном и интеллигентном человеке, патриоте организации, навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщает сайт института.

Прощание с ученым состоится 16 марта с 10:30 до 11:30 в актовом зале КТИ НП, у дома на проспекте Коптюга, 5 с 12:00 до 12:15. В 13:00 пройдет отпевание на Южном кладбище.

В прошлом году в Новосибирске скончался Валентин Карпович, доктор философских наук. Ему было 74 года.

По теме

УченыйПрофессорДоктор наукПромышленность
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter