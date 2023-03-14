Директор Конструкторско-технологического института Юрий Чугуй скончался в Новосибирске

В Новосибирске скончался Юрий Васильевич Чугуй, научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ученому было
Как сообщается на сайте института, мужчина скончался
— Светлая память о Юрии Васильевиче, исключительно ответственном и энергичном руководителе, доброжелательном и интеллигентном человеке, патриоте организации, навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщает сайт института.
Прощание с ученым состоится 16 марта с 10:30 до 11:30 в актовом зале КТИ НП, у дома на проспекте Коптюга, 5 с 12:00 до 12:15. В 13:00 пройдет отпевание на Южном кладбище.
В прошлом году в Новосибирске скончался Валентин Карпович, доктор философских наук. Ему было