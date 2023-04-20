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Три припаркованные фуры заметили на площади Ленина — что случилось

Ранее в центре города ограничили парковку для автомобилей

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В ближайшее время на площадь приедут еще 18 большегрузов

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В Новосибирске на площади Ленина заметили три припаркованные фуры. Как оказалось, грузовики привезли продукцию к предстоящей Белорусской ярмарке. Всего товары привезут на 21 большегрузном автомобиле.

Напомним, в Новосибирске с 22 по 30 апреля пройдет ярмарка белорусских товаров. В этом году свою продукцию представят 25 компаний из Белоруссии. В связи с подготовкой к предстоящей ярмарке напротив площади Ленина ограничили парковку для автомобилей.

Ранее на площади Маркса также прошла традиционная продовольственная ярмарка. НГС посмотрел, кто оказался среди участников.

ЯрмаркаФурыНовосибирск
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