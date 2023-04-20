Три припаркованные фуры заметили на площади Ленина — что случилось

В Новосибирске на площади Ленина заметили три припаркованные фуры. Как оказалось, грузовики привезли продукцию к предстоящей Белорусской ярмарке. Всего товары привезут на 21 большегрузном автомобиле.
Напомним, в Новосибирске с 22 по 30 апреля пройдет ярмарка белорусских товаров. В этом году свою продукцию представят 25 компаний из Белоруссии. В связи с подготовкой к предстоящей ярмарке напротив площади Ленина ограничили парковку для автомобилей.
Ранее на площади Маркса также прошла традиционная продовольственная ярмарка. НГС посмотрел, кто оказался среди участников.