На ярмарке на площади Маркса поставили пункт отбора на службу по контракту

Ярмарка на площади Маркса традиционно проходит весной и осенью. Свою продукцию туда свозят фермерские хозяйства и небольшие переработчики из Новосибирской области и соседних регионов. Особенно многолюдными бывают именно осенние ярмарки, где можно купить свежие овощи и фрукты. В такие моменты свой товар сюда привозят более 200 участников, которые занимают всё пространство по обеим сторонам широкого проезда между торговыми центрами ГУМ и Калейдоскоп и даже образуют третий ряд в центре улицы.