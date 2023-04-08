На ярмарке на площади Маркса поставили пункт отбора на службу по контракту

Утром 8 апреля на площади Маркса начала работу традиционная продовольственная ярмарка. НГС посмотрел, кто оказался среди участников: продавцов продуктов на нее приехало меньше, чем обычно, продавцов не продовольственными товарами здесь около 15%, есть также точки общепита и пункт отбора на службу по контракту.
Ярмарка на площади Маркса традиционно проходит весной и осенью. Свою продукцию туда свозят фермерские хозяйства и небольшие переработчики из Новосибирской области и соседних регионов. Особенно многолюдными бывают именно осенние ярмарки, где можно купить свежие овощи и фрукты. В такие моменты свой товар сюда привозят более 200 участников, которые занимают всё пространство по обеим сторонам широкого проезда между торговыми центрами ГУМ и Калейдоскоп и даже образуют третий ряд в центре улицы.
Нынешняя ярмарка на редкость немноголюдна, корреспондент НГС насчитал порядка сотни прилавков, причем более 15% из них составляют непродовольственные товары: одежда, обувь, предметы народных промыслов и т. д. Значительная часть мест, предусмотренных для торговых точек оказалась не занята.
В этом году на территории отведенной для ярмарки появился и непривычный объект: мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В принципе, такие пункты можно было встретить на улицах города и раньше. Но обычно они работают в центре города в дни проведения массовых праздников.
Что касается продуктов, то их набор более или менее традиционен. На ярмарке можно купить мясные деликатесы, сыры, копченую рыбу, овощные консервы, а так же дикоросы (сушеные грибы и ягоду).
Цены у продавцов продуктов в этом году выглядят действительно невысокими. Сами торговцы признаются, что готовы продавать дешевле, поскольку опасаются, что неожиданное похолодание распугает часть покупателей. Да и самим продавцам торговать на морозе не очень комфортно.
Кроме прилавков, на ярмарке замечены две точки уличной еды. Посетители смогут съесть шашлык, плов и выпить горячих напитков. Ярмарка будет работать до 16:00, но отдельные торговцы могут уехать раньше, если продадут весь привезенный товар.
На площади Маркса тем временем освободилась еще одна площадка для проведения временных ярмарок. Недавно здесь снесли стоявшие на этом месте больше 20 лет ларьки.