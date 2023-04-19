На площади Ленина закроют автомобильную парковку — с чем это связано

В Новосибирске 20 апреля закроют парковку для автомобилей на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Ограничение связано с подготовкой к ярмарке белорусских товаров, которая будет работать в городе с 22 по 30 апреля.
— В этом году состоится шестая ярмарка, 25 компаний везут свою продукцию. Продукция абсолютно разного направления, наиболее востребованная, по отзывам горожан. Все ветеринарные документы мы получили от белорусской стороны, на месте также будет проводиться ветеринарный контроль, — пояснил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.
Заезд транспорта белорусских компаний ожидается завтра. Всего товары привезут на 21 большегрузном автомобиле.
Ранее на площади Маркса также прошла традиционная продовольственная ярмарка. НГС посмотрел, кто оказался среди участников.