На Затулинке благоустроят аллею — концепцию разработал предприниматель, который судился с мэрией Томска

Аллея находится рядом с многоэтажными домами, остановками, а транзит ведет от здания администрации района к спортивной зоне. Вдоль пешеходной дорожки планируют установить скамейки и урны.

Центром пространства станет полукруглая сцена, которая расположена между березами. Недалеко установят детскую площадку для детей от 6 лет до 12 лет и качели «Гнездо», покрытие планируют сделать из песка. Рядом появятся столы для настольных игр и навес, там уже будет покрытие из щебня.