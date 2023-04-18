На Затулинке благоустроят аллею — концепцию разработал предприниматель, который судился с мэрией Томска

Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект благоустройства Аллеи 110-летия города в Затулинском жилмассиве. В транзитной зоне появятся сцена, детская площадка, место для настольных игр и растения по концепции голландского ландшафтного дизайнера. Предприниматель из Томска, который разработал проект, судится с исправительной колонией, а ранее проиграл суд мэрии Томска.
Аллея 110-летия города расположена в Кировском районе на улице Петухова. Ее площадь — 1,6 гектара. Жители используют зону как транзит, здесь же сложились основные планировочные сети, поэтому их решили кардинально не менять. По концепции специалисты выполнят комплексное благоустройство территории, чтобы улучшить эстетический вид аллеи.
Аллея находится рядом с многоэтажными домами, остановками, а транзит ведет от здания администрации района к спортивной зоне. Вдоль пешеходной дорожки планируют установить скамейки и урны.
Центром пространства станет полукруглая сцена, которая расположена между березами. Недалеко установят детскую площадку для детей от 6 лет до 12 лет и качели «Гнездо», покрытие планируют сделать из песка. Рядом появятся столы для настольных игр и навес, там уже будет покрытие из щебня.
Для озеленения решили использовать концепцию голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. В зеленой зоне появятся многолетние цветники, которые не требуют сложного ухода, например люпины.
Также дизайнеры планируют высадить живую изгородь из кизильника, это растение теневыносливое и морозостойкое.
Дизайн-проект благоустройства сквера разработал индивидуальный предприниматель Чернышов Михаил Викторович из города Томска.
По данным сервиса «Контур.Фокус», предприниматель судился с мэрией Томска. В документах арбитражного суда указано, что Михаил Чернышов ненадлежащим образом исполнил обязательства по муниципальному контракту, а именно по благоустройству «Березовой рощи по улице Карла Ильмера — проспект Мира».
Счетная палата Томска выявила недостатки на объекте благоустройства: сметной документацией была предусмотрена установка 54 фонарей, в том числе опор, в их цену уже была включена стоимость фундамента, но в стоимость работ еще раз включили фундамент под опоры.
Так мэрия Томска заплатила за неиспользованные материалы более 100 тысяч рублей. Суд установил, что Михаил Чернышов должен выплатить 10% от суммы завышения, поэтому назначил индивидуальному предпринимателю штраф в 10 тысяч рублей в пользу мэрии Томска.
ИК № 4 Томской области выступила в деле третьем лицом, потому что в работах в «Березовой роще по улице Карла Ильмера — проспект Мира» задействованы заключенные. При этом 13 апреля этого года на индивидуального предпринимателя подала в суд и сама ИК № 4 Томской области о возмещении вреда.
В Новосибирске архитектор проектировал Аллею Грибоедова в Октябрьском районе и сквер в Пашино.
Недавно мэрия Новосибирска показала дизайн-проект современного сквера в «Ботаническом» микрорайоне около площади Калинина. Там появятся вольеры для белок и качели-кольца.