Мэрия показала проект сквера в Пашино: как он будет выглядеть

Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Гвардейский», расположенного в Калининском районе в Пашино. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, которое продлится до 30 марта.

Площадь проектируемой территории составляет 0,7 га . По новому проекту сквера асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, установят скамейки, урны и дополнительное уличное освещение.

Мэрия на сайте указала, что памятник Ленину будет отремонтирован, но в пояснительной записке к проекту говорится, что памятник установят новый. Мы отправили запрос в мэрию по данному вопросу.