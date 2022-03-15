Мэрия показала проект сквера в Пашино: как он будет выглядеть

Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Гвардейский», расположенного в Калининском районе в Пашино. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, которое продлится до 30 марта.
Площадь проектируемой территории составляет
Мэрия на сайте указала, что памятник Ленину будет отремонтирован, но в пояснительной записке к проекту говорится, что памятник установят новый. Мы отправили запрос в мэрию по данному вопросу.
Центральные цветники озеленят при помощи газона и многолетников: ирис видовой и лох серебристый. Ирисы будут высажены по передней линии растительного бордюра, а из лоха серебристого сформируют шарики, которые расположат в центре двух клумб.
Из деревьев, расположенных в парке, большую часть составляют вяз перистый и березы бородавчатые.
Разработчик дизайн-проекта — ИП Чернышов МВ. Максим Чернышов зарегистрировал ИП в декабре 2016 года в Томске, основной вид деятельности в области архитектуры. В Новосибирске архитектор проектировал аллею Грибоедова в Октябрьском районе.
Корреспондент НГС связалась с Максимом Чернышовым, но он отказался комментировать дизайн-проект и порекомендовал обратиться в одно из подразделений мэрии.
В феврале мэрия проводила обсуждение дизайн-проекта транспортного кольца на площади Маркса, где в центр решили перенести памятник Покрышкину. Начало работ по реконструкции запланировано на март 2022 года.