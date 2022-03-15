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Мэрия показала проект сквера в Пашино: как он будет выглядеть

Дизайн вынесен на обсуждение

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Обсуждение проекта началось 15 марта

Обсуждение проекта началось 15 марта

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Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Гвардейский», расположенного в Калининском районе в Пашино. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, которое продлится до 30 марта.

Площадь проектируемой территории составляет 0,7 га. По новому проекту сквера асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, установят скамейки, урны и дополнительное уличное освещение.

Мэрия на сайте указала, что памятник Ленину будет отремонтирован, но в пояснительной записке к проекту говорится, что памятник установят новый. Мы отправили запрос в мэрию по данному вопросу.

В середине сквера расположен памятник <nobr class="_">им. Ленина</nobr>

В середине сквера расположен памятник им. Ленина

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Центральные цветники озеленят при помощи газона и многолетников: ирис видовой и лох серебристый. Ирисы будут высажены по передней линии растительного бордюра, а из лоха серебристого сформируют шарики, которые расположат в центре двух клумб.

Многолетники будут высажены только в центральной части сквера

Многолетники будут высажены только в центральной части сквера

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Из деревьев, расположенных в парке, большую часть составляют вяз перистый и березы бородавчатые.

По бокам от памятника расположат новые лавочки

По бокам от памятника расположат новые лавочки

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В сквере установят уличную систему освещения пешеходных зон, которая позволит гулять вечером

В сквере установят уличную систему освещения пешеходных зон, которая позволит гулять вечером

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Разработчик дизайн-проекта — ИП Чернышов МВ. Максим Чернышов зарегистрировал ИП в декабре 2016 года в Томске, основной вид деятельности в области архитектуры. В Новосибирске архитектор проектировал аллею Грибоедова в Октябрьском районе.

Корреспондент НГС связалась с Максимом Чернышовым, но он отказался комментировать дизайн-проект и порекомендовал обратиться в одно из подразделений мэрии.

В феврале мэрия проводила обсуждение дизайн-проекта транспортного кольца на площади Маркса, где в центр решили перенести памятник Покрышкину. Начало работ по реконструкции запланировано на март 2022 года.

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ГвардейскийПашинопроектсквер
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