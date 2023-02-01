freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняУволенные из IKEA ищут работу в центре занятости
Все новости
Все новости

Около «Заельцовской» появится парк с вольерами для белок и качелями-кольцами — смотрим проект

Сейчас территория заброшена и неблагоустроенна

468

Парк станет дисперсным, то есть его поделят на зоны активного и спокойного отдыха

Поделиться

Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект современного сквера в «Ботаническом» микрорайоне около площади Калинина. В нем появятся качели необычной формы, вольеры для кормления белок, детская и спортивная площадки.

Дисперсный парк расположен в Заельцовском районе города, ограничен улицами Дачная и Дмитрия Донского. Его площадь — 3,35 гектара. Для жителей зеленая зона должна стать гармоничным продолжением Тимирязевского сквера. Сейчас на этом месте есть сквер «Ботанический», по концепции его включат в новую большую зеленую зону.

Сейчас территория неблагоустроенна и выглядит заброшенной

Сейчас территория неблагоустроенна и выглядит заброшенной

Поделиться

После исследования территории эксперты выявили, что место чаще всего используют для выгула собак, при этом отсутствуют специальные боксы для выбрасывания отходов животных. Место заросла сорняками и выглядит заброшенной, кроме того здесь нет освещения.

Парк решили поделить на несколько зон для разного вида отдыха, а детские площадки сделать как для детей младшего возраста, так и для детей старшего возраста.

В парке решили установить необычные качели-кольца с подсветкой, рядом с ними разместят и более привычные для людей модели

В парке решили установить необычные качели-кольца с подсветкой, рядом с ними разместят и более привычные для людей модели

Поделиться

По концепции, здесь появятся уникальные архитектурные формы, например, зона для кормления белок и сцена в зоне эстрады. Специальный вольер для грызунов решили разместить на территории из-за большого количества белок, которых жители активно подкармливают.

— В связи с этим предлагается устройство зоны кормления белок на месте старой недействующей голубятни. Данное место стало бы центром активной зоны всего парка и неким арт-объектом, — говорится в документе.

У белок появится два деревянных домика прямоугольной формы, три деревянные кормушки на опоре и одна лестница для связи домиков.

У грызунов появится настоящий жилмассив на дереве

У грызунов появится настоящий жилмассив на дереве

Поделиться

На визуализации видно, что белки смогут без проблем заходить и выходить из данных вольеров, они не закрытого типа

На визуализации видно, что белки смогут без проблем заходить и выходить из данных вольеров, они не закрытого типа

Поделиться

Для горожан обустроят зону воркаута и спортивную площадку с тренажерами, даже планируют разместить беговую дорожку

Для горожан обустроят зону воркаута и спортивную площадку с тренажерами, даже планируют разместить беговую дорожку

Поделиться

В парке будет две входные зоны

В парке будет две входные зоны

Поделиться

Для прогулок появится специальная прогулочная транзитная зона

Для прогулок появится специальная прогулочная транзитная зона

Поделиться

Кроме прогулок здесь можно будет проводить собрания среди жителей и устраивать концерты на сцене

Кроме прогулок здесь можно будет проводить собрания среди жителей и устраивать концерты на сцене

Поделиться

НГС направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда власти приступят к реализации проекта.

Недавно мэрия Новосибирска представила концепцию благоустройства зеленой зоны рядом со швейной фабрикой «Синар». Здесь должны появиться 7 огромных панно, посвященных фабрике и ее директору — Алексею Елезову. Именно эти панно не понравились местным жителям, на обсуждении они заявили, что сквер похож на кладбище или монумент Славы одному человеку.

По теме

Дизайн-проектПлощадь КалининаСкверы и паркиКонцепция благоустройства
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter