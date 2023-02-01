Около «Заельцовской» появится парк с вольерами для белок и качелями-кольцами — смотрим проект

Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект современного сквера в «Ботаническом» микрорайоне около площади Калинина. В нем появятся качели необычной формы, вольеры для кормления белок, детская и спортивная площадки.
Дисперсный парк расположен в Заельцовском районе города, ограничен улицами Дачная и Дмитрия Донского. Его площадь — 3,35 гектара. Для жителей зеленая зона должна стать гармоничным продолжением Тимирязевского сквера. Сейчас на этом месте есть сквер «Ботанический», по концепции его включат в новую большую зеленую зону.
После исследования территории эксперты выявили, что место чаще всего используют для выгула собак, при этом отсутствуют специальные боксы для выбрасывания отходов животных. Место заросла сорняками и выглядит заброшенной, кроме того здесь нет освещения.
Парк решили поделить на несколько зон для разного вида отдыха, а детские площадки сделать как для детей младшего возраста, так и для детей старшего возраста.
По концепции, здесь появятся уникальные архитектурные формы, например, зона для кормления белок и сцена в зоне эстрады. Специальный вольер для грызунов решили разместить на территории из-за большого количества белок, которых жители активно подкармливают.
— В связи с этим предлагается устройство зоны кормления белок на месте старой недействующей голубятни. Данное место стало бы центром активной зоны всего парка и неким арт-объектом, — говорится в документе.
У белок появится два деревянных домика прямоугольной формы, три деревянные кормушки на опоре и одна лестница для связи домиков.
НГС направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда власти приступят к реализации проекта.
Недавно мэрия Новосибирска представила концепцию благоустройства зеленой зоны рядом со швейной фабрикой «Синар». Здесь должны появиться 7 огромных панно, посвященных фабрике и ее директору — Алексею Елезову. Именно эти панно не понравились местным жителям, на обсуждении они заявили, что сквер похож на кладбище или монумент Славы одному человеку.