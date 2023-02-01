Около «Заельцовской» появится парк с вольерами для белок и качелями-кольцами — смотрим проект

После исследования территории эксперты выявили, что место чаще всего используют для выгула собак, при этом отсутствуют специальные боксы для выбрасывания отходов животных. Место заросла сорняками и выглядит заброшенной, кроме того здесь нет освещения.

Парк решили поделить на несколько зон для разного вида отдыха, а детские площадки сделать как для детей младшего возраста, так и для детей старшего возраста.