Стала известна возможная дата завершения отопительного сезона в Новосибирске — сразу начнут отключать горячую воду

Отопительный сезон в Новосибирске может завершиться в середине мая. Тогда теплоснабжающие компании начнут проводить гидравлические испытания. Об этом стало известно сегодня,
— Сетевики готовятся к проведению гидравлических испытаний, которые, скорее всего, начнутся в середине мая после окончания отопительного сезона, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
Решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура пять дней держится на уровне +8 градусов.
НГС изучил, когда отключали отопление в предыдущие 7 лет. Посмотрите на эти данные в инфографике.