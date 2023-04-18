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Стала известна возможная дата завершения отопительного сезона в Новосибирске — сразу начнут отключать горячую воду

Сетевые компании уже готовятся к гидравлическим испытаниям

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Примерно через месяц в городе начнут отключать горячую воду

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Отопительный сезон в Новосибирске может завершиться в середине мая. Тогда теплоснабжающие компании начнут проводить гидравлические испытания. Об этом стало известно сегодня, 18 апреля, во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.

— Сетевики готовятся к проведению гидравлических испытаний, которые, скорее всего, начнутся в середине мая после окончания отопительного сезона, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

Решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура пять дней держится на уровне +8 градусов.

НГС изучил, когда отключали отопление в предыдущие 7 лет. Посмотрите на эти данные в инфографике.

ОтоплениеОтопительный сезонТеплоОтключение горячей воды
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