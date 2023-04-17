«Предупредите глав: меня напрягает ситуация»: Травников отругал несколько районов НСО — какие и за что

— Предупредите глав Мошковского и Тогучинского районов: меня беспокоит и напрягает ситуация с задолженностью. С учетом того, что это уже многолетняя история — уже и разбирались, и дополнительные решения принимали. И опять вы в числе должников звучите. Разберитесь лично, — высказался губернатор.