«Предупредите глав: меня напрягает ситуация»: Травников отругал несколько районов НСО — какие и за что

Андрей Травников раскритиковал глав Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области за долги по газу. Он высказался сегодня, 17 апреля, во время оперативного совещания.
— На конец отопительного периода сформировалась задолженность за газ предприятий коммунального комплекса области. Территории в порядке убывания — Бердск, Линево, Мошковский и Тогучинский районы, Обь, — перечислил должников министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Андрея Травникова список не устроил, и он отдельно остановился на двух районах.
— Предупредите глав Мошковского и Тогучинского районов: меня беспокоит и напрягает ситуация с задолженностью. С учетом того, что это уже многолетняя история — уже и разбирались, и дополнительные решения принимали. И опять вы в числе должников звучите. Разберитесь лично, — высказался губернатор.
В середине марта стало известно, что Новосибирская область в 2023 году получит