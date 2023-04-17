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«Предупредите глав: меня напрягает ситуация»: Травников отругал несколько районов НСО — какие и за что

Критика связана с задолженностями

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Андрея Травникова не устроил список должников за газ

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Андрей Травников раскритиковал глав Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области за долги по газу. Он высказался сегодня, 17 апреля, во время оперативного совещания.

— На конец отопительного периода сформировалась задолженность за газ предприятий коммунального комплекса области. Территории в порядке убывания — Бердск, Линево, Мошковский и Тогучинский районы, Обь, — перечислил должников министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Андрея Травникова список не устроил, и он отдельно остановился на двух районах.

— Предупредите глав Мошковского и Тогучинского районов: меня беспокоит и напрягает ситуация с задолженностью. С учетом того, что это уже многолетняя история — уже и разбирались, и дополнительные решения принимали. И опять вы в числе должников звучите. Разберитесь лично, — высказался губернатор.

В середине марта стало известно, что Новосибирская область в 2023 году получит 2 миллиарда рублей на строительство поликлиник, водопровода на улице Зорге и другие коммунальные объекты.

Задолженность за газНовосибирская областьАндрей ТравниковТогучинский районМошковский район
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