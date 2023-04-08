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Мэрия Новосибирска организовала проверку после публикации НГС о незаконном снегоотвале

По словам читателей портала, снег вывозят на участок за Заельцовским кладбищем

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По словам читателя НГС, снег сюда вывозят давно

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В Новосибирске мэрия начала проверку после публикации НГС о незаконном снегоотвале за Заельцовским кладбищем. По данным муниципалитета, выгрузка снега на данном участке запрещена.

— Официального места для временного складирования снега за Заельцовским кладбищем мэрией города Новосибирска не предоставлялось. В связи с чем администрация Центрального округа направила письмо в полицию с просьбой провести мероприятия по установлению лиц, осуществляющих незаконное складирование снега, — сообщили НГС в мэрии.

Напомним, в начале апреля житель Новосибирска сообщил о незаконном снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам мужчины, грузовые машины регулярно сваливают здесь снег.

Ранее два незаконных снегоотвала выявило Министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном из них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко.

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