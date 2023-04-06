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Замглавы администрации Кировского района попал под уголовное дело

Появилась информация о новом уголовном преследовании чиновника

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Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на источник.

По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере, а также оказании содействия при проведении работ по демонтажу гаражей с территории Кировского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Отмечается, что сумма взятки, которая была передана Александру Шишкину, превышает 240 тысяч рублей. 6 апреля Кировский районный суд избрал меру пресечения в отношении замглавы администрации района в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В ноябре 2022 года стало известно о том, что СК возбудил уголовное дело по факту совершения должностного преступления заместителем главы администрации Кировского района. Чиновника проверяли на предмет причастности к совершению преступления по статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, речь шла о замглавы администрации района Александре Шишкине.

В издании «РКБ-Новосибирск» уточнили, что в ноябре 2022 года чиновника подозревали в получении взятки в размере более 150 тысяч рублей. В отношении Александра Шишкина возбуждено два дела.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области, регионального ГУ МВД России с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Редакция также обратилась в пресс-службу управления судебного департамента в Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне НГС сообщал о том, что в Казани силовики задержали новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. Его обвиняют в даче взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину.

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Уголовное делоСИЗОМера пресеченияЗадержаниеКировский район
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