Замглавы администрации Кировского района попал под уголовное дело

По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере, а также оказании содействия при проведении работ по демонтажу гаражей с территории Кировского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ.



Отмечается, что сумма взятки, которая была передана Александру Шишкину, превышает 240 тысяч рублей. 6 апреля Кировский районный суд избрал меру пресечения в отношении замглавы администрации района в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

