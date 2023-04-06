Тело женщины обнаружили под окнами дома на улице Кропоткина

В Новосибирске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело пожилой женщины. Как сообщили в паблике «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на улице Кропоткина.
Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Как сообщили в ведомстве, тело 64-летней женщины обнаружили в Заельцовском районе. По факту происшествия следователи проводят проверку.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома в Заельцовском районе тела 64-летней женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято решение.
В начале апреля в Новосибирске под окнами дома