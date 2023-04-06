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Тело женщины обнаружили под окнами дома на улице Кропоткина

По факту происшествия следователи проводят проверку

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Тело женщины обнаружили в Заельцовском районе

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В Новосибирске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело пожилой женщины. Как сообщили в паблике «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на улице Кропоткина.

Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Как сообщили в ведомстве, тело 64-летней женщины обнаружили в Заельцовском районе. По факту происшествия следователи проводят проверку.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома в Заельцовском районе тела 64-летней женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение.

В начале апреля в Новосибирске под окнами дома № 55 на улице Зыряновской обнаружили тело человека. Как сообщил источник НГС, погиб несовершеннолетний.

ТелоТрупЗаельцовский районСледственный комитет
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