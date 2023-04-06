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«Имеются проблемы со здоровьем»: стало известно, почему мать не забрала 6-летнего сына из больницы

Подробности инцидента сообщила детский омбудсмен Новосибирской области

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В момент выписки ребенка из медучреждения женщина лежала в больнице

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Стало известно, почему в Новосибирске мать оставила 6-летного мальчика в инфекционной больнице после выздоровления. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, в момент выписки ребенка из медучреждения женщина сама находилась на стационарном лечении.

— К сожалению, у нее имеются проблемы со здоровьем, и в момент выписки ребенка из больницы находилась на стационарном лечении, — указано в телеграм-канале детского омбудсмена.

Отмечается, что у сибирячки четверо детей, она воспитывает их одна. Женщина написала заявление, и детей временно поместили для прохождения реабилитации в госучреждения. Но, как сообщается в телеграм-канале, после этого мать пересмотрела свое решение.

— В настоящее время дети находятся в безопасных условиях, подключены ресурсы всех служб по оказанию всесторонней помощи и реализации первоочередного права несовершеннолетних жить и воспитываться в кровной семье, — указано в сообщении.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях в начале апреля. Как сообщила НГС пациентка больницы, в которой находился ребенок, мальчик месяц пролежал в медучреждении. В связи с тем, что после выздоровления ребенка никто не забрал из больницы, его разместили в детском центре. НГС выяснил подробности инцидента.

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