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«Я ее брошу, как она меня»: что известно о 6-летнем мальчике, которого не забрали из больницы, и его матери

Женщина из в соседней палаты рассказала, что ребенка привезли в рваной и грязной одежде

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Ребенок провел в больнице месяц

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В Новосибирске 6-летнего мальчика мать оставила в инфекционной больнице. Как рассказала НГС женщина, которая находится в этом же лечебном учреждении, медперсонал не сразу смог дозвониться до родителей ребенка. Когда медикам удалось связаться с отцом, тот также отказался забирать сына. Мальчик месяц пролежал в больнице, сейчас он в детском центре. Журналист НГС узнала подробности конфликта, в центре которого оказался ребенок.

Как сообщила журналисту НГС пациентка больницы Анна (имя изменено по ее просьбе), мальчика привезли месяц назад, он лечился. Ребенок, по словам Анны, гиперактивный, играл с другими детьми, просил игрушки и всех обнимал.

— Мы пролежали с ним пару дней. Узнав, что он не болен, разрешили ему ходить к нам в гости в палату. На вопросы о маме он уходил от ответа, переводил тему или начинал смеяться. Сказал, что был уже в приюте и хочет туда в гости. Когда ему сказали, что его заберут в приют, он обрадовался и ответил: «Я к маме не хочу, я ее брошу, как она меня бросила», — отметила Анна.

Мальчик рассказал Анне, что в больницу его привел мужчина, который после обещал забрать его на неделю. Ребенок приехал в рваной и грязной одежде, в больнице ему приносили другие вещи и игрушки. Также она отметила, что мальчик худой, а прическу сделал себе сам с помощью ножниц.

Журналист НГС связалась со знакомой мамы мальчика, раньше она жила с ней вместе в одной квартире. Она отметила, что пропавшая женщина может жить у своего брать, и дала ей характеристику:

— Всегда покормит, уберет, дети были чистые. Она их никогда не бросала. Отец ребенка не помогает. Она сама подрабатывала как могла, мыла подъезды, дети с ней ходили.

Сейчас органы профилактики ищут маму ребенка, а в прокуратуре региона начали проверку.

Вчера, 3 апреля, в Новосибирске пропал 8-летний мальчик, спустя несколько часов его тело нашли, как отмечают местные жители, ребенок утонул. После случившегося следователи начали проверку.

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