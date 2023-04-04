«Я ее брошу, как она меня»: что известно о 6-летнем мальчике, которого не забрали из больницы, и его матери

Как сообщила журналисту НГС пациентка больницы Анна (имя изменено по ее просьбе), мальчика привезли месяц назад, он лечился. Ребенок, по словам Анны, гиперактивный, играл с другими детьми, просил игрушки и всех обнимал.

— Мы пролежали с ним пару дней. Узнав, что он не болен, разрешили ему ходить к нам в гости в палату. На вопросы о маме он уходил от ответа, переводил тему или начинал смеяться. Сказал, что был уже в приюте и хочет туда в гости. Когда ему сказали, что его заберут в приют, он обрадовался и ответил: «Я к маме не хочу, я ее брошу, как она меня бросила», — отметила Анна.